30-годишна жена загина при катастрофа на АМ "Тракия" край Нова Загора

23 март 2026, 11:20
Източник: БТА

Ж ена на 30 години е загинала при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ край Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Сигналът за инцидента е подаден на 21 март в 17:23 ч. чрез телефон 112. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 30-годишната жена, е загубил управление и се е преобърнал в крайпътна нива, при което тя е загинала на място.

Двама пътници са транспортирани в болнично заведение в Стара Загора за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство.

По-рано същия ден, в 10:30 ч., в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен е постъпил сигнал за пожар в лек автомобил, възникнал по време на движение в квартал „Република“ в Сливен. Пожарът е ликвидиран от един екип на службата. При инцидента няма пострадали. По първоначални данни причината е късо съединение.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са загинали двама души и са ранени 24. От началото на месеца са станали 314 произшествия, при които са загинали 23 души, а са ранени 395. 

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова    
