25 млн. евро е предвидената финансова подкрепа по програма „Енергийна сигурност“ до 2028 г.

М инистерството на енергетиката е определено за Програмен оператор на новата Програма „Енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2021–2028 г. Това предвижда подписаният

Меморандум за разбирателство, въз основа на който проекти за енергийна сигурност могат да бъдат финансирани безвъзмездно с 25 млн. евро по механизма и 4,1 млн. евро национално съфинансиране.

„Програмата разширява възможностите на България да инвестира в модерни, устойчиви и технологично напреднали енергийни решения. Тя е инструмент, който ни дава възможност да почерпим опит от най-добрите и да изпълним пилотни за държавата проекти, с които да си проправим пътя занапред“, подчерта министърът на енергетиката Жечо Станков.

Програмата ще се реализира в партньорство с Норвежката дирекция за водни ресурси и енергетика в подкрепа на ключови направления. Сред тях са развитие на общности за възобновяема енергия, укрепване на енергийната сигурност и свързаността в Черноморския регион, изграждане на капацитет за прилагане на технологии за улавяне и съхранение на CO₂, пилотни проекти за природосъобразни енергийни решения в публични сгради, онлайн платформа за Националния фонд за декарбонизация и проучвания за съхранение на енергия чрез помпено-акумулиращи съоръжения.

Подписването на Меморандума стъпва върху продължаващото партньорство на България с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. В рамките на новия период страната ни ще получи финансова помощ, възлизаща общо на 132,8 млн. евро, насочени към три тематични приоритета: европейски екологичен преход; демокрация, принципи на правовата държава и права на човека; социално приобщаване и устойчивост.

"Зад новите ангажименти стои вече натрупан реален опит, донесъл конкретни ползи както за хората, така и за местните икономики", подчерта енергийният министър.

Той припомни, че

в рамките на предходния период по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ министерството успешно изпълни проекти, които промениха облика на цели общности: модернизирано бе уличното осветление в 24 български общини; повече от 20 публични сгради бяха превърнати в такива с близко до нулево енергийно потребление; повишена бе енергийна ефективност и подобрен производствения процес в 17 индустриални предприятия. В редица детски градини, ясли и други общински обекти бяха внедрени устойчиви геотермални решения, а в над 15 сгради бяха въведени мерки за енергийна ефективност.

"Последователната работа на Министерството на енергетиката през годините, включително при управлението на програми от предходните периоди, създаде стабилна основа за привличане на финансов ресурс и за надграждане на резултатите в подкрепа на енергийния преход и конкурентоспособността на българската икономика", категоричен бе министър Станков.