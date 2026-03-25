Ученик от СофтУни БУДИТЕЛ спечели злато на най-голямата Scratch олимпиада в света

15-годишният Алекс Донков - ученик в 9 клас в частна гимназия СофтУни БУДИТЕЛ , специалност „Софтуерни технологии и изкуствен интелект“, спечели най-високото отличие на международната Scratch олимпиада GEMA. В конкуренция с хиляди участници от над 30 държави и 200 училища, той бе отличен с “The highest honor” – признание за изключителни постижения в състезанието.

Международно признание в силна конкуренция

GEMA е най-голямата международна олимпиада по програмиране със Scratch, която ежегодно събира млади таланти от цял свят. В тазгодишното издание участие взеха ученици от държави като Индонезия, Обединените арабски емирства, Индия, САЩ, Япония и други.

Състезанието се провежда в различни възрастови категории, като Алекс се състезава в една от най-конкурентните групи, тази на 15-18 години. Отличието “The highest honor” се присъжда за цялостно представяне, включващо оригиналност на идеята, техническо изпълнение и въздействие на проекта.

Проект с послание – игра срещу замърсяването

Проектът, с който Алекс печели златото, е интерактивна игра, посветена на проблема със замърсяването на околната среда. Чрез игрови техники и ангажиращ сюжет, тя насочва вниманието към последствията от човешките действия върху природата.

Играчът преминава през различни предизвикателства, свързани с опазването на околната среда, като всяко решение влияе върху развитието на играта. Проектът впечатлява журито с комбинацията от ясна социална идея, добре структурирана логика и качествена техническа реализация.

Образование в сферата на технологиите

Алекс Донков е ученик в частна гимназия СофтУни БУДИТЕЛ, където обучението е насочено към развитие на практически умения в сферата на технологиите и дигиталните науки. В рамките на специалностите, предлагани от гимназията, сред които и избраната от Алекс „Софтуерни технологии и изкуствен интелект“ учениците работят по реални проекти и развиват логическо мислене, креативност и умения за решаване на проблеми.

Този подход дава възможност на младите хора да приложат знанията си в практика и да създават собствени решения още в ученическа възраст.

Подкрепата на менторите в развитието на Алекс

Зад успеха на Алекс стои и целенасочената подкрепа от неговите преподаватели и ментори, които го насърчават да развива потенциала си и да експериментира с идеи.

„Алекс се отличава с много добро логическо мислене и внимание към детайла. Той има способността да превръща идеите си в работещи решения и показва постоянство в процеса на работа,“ - коментира неговият преподавател по програмиране Николай Палашев.

Според Олга Нинова-Траянова, директор „Образование“ в гимназията, успехът е резултат от съчетание между лична мотивация и подходяща образователна среда:

„Този резултат показва колко важно е учениците да бъдат насърчавани да мислят самостоятелно, да създават и да развиват собствените си идеи. Подобни постижения са показателни за потенциала на младите хора, когато получат правилната подкрепа.“

Значението на успеха

Постижението на Алекс Донков е поредно доказателство за силното присъствие на българските ученици на международната сцена в областта на технологиите.

Успехът му показва, че още в ученическа възраст младите хора в България могат да създават проекти с реално въздействие и да се конкурират на най-високо световно ниво. Това е и ясен сигнал за нарастващото значение на STEM образованието и практическите умения в съвременния свят.