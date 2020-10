Макрон: Ще се борим с коронавируса поне до следващото лято

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че страната му ще се бори с вируса поне до средата на следващата година. Случаите във Франция надминаха един милион.

В петък страната регистрира над 40 000 нови случая и нови 298 жертви на Covid-19. Други страни, включително Русия, Полша, Италия и Швейцария, също регистрираха рекорден брой заразени, посочва Би Би Си.

Covid-19: 15 хил. нови случая за ден в Чехия, Словакия тества цялото население

Световната здравна организация заяви, че скокът на случаите в Европа е критичен момент в борбата срещу коронавируса. Организацията призова за бързи действия, за да се предотврати претоварването на здравните служби.

