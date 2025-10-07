Технологии

Подслушва ли Instagram разговорите ни? Защо виждаме реклами на неща, за които току-що сме говорили

Ръководителят на Instagram обясни, че рекламите се появяват заради потребителска активност, данни от рекламодатели, интереси на приятели и обикновени съвпадения — а не защото приложението използва микрофона за подслушване

7 октомври 2025, 11:03
Подслушва ли Instagram разговорите ни? Защо виждаме реклами на неща, за които току-що сме говорили
Източник: iStock/Getty Images

Р ъководителят на Instagram, Адам Мосери, опроверга твърденията, че приложението подслушва разговорите на потребителите, за да показва целеви реклами. Той обясни, че рекламите се появяват в резултат на взаимодействията на потребителите, данните от рекламодатели, интересите на приятелите им, психологически ефекти и обикновени съвпадения — а не заради подслушване. Мосери подчерта, че приложението не използва микрофона за рекламни цели.

Случвало ли ви се е да говорите с някого за нещо и след малко същото да се появи в потока ви в Instagram?

Това странно съвпадение е усещано от много потребители, които смятат, че социалната мрежа тайно подслушва разговорите им.

Подозренията се засилиха особено след като срещу Siri на Apple беше заведено дело за подслушване на разговори.

Наскоро ръководителят на Instagram, Адам Мосери, направи някои уточнения по темата, но това не спря усещането у хората, че Instagram може би шпионира.

Ръководителят на Instagram опровергава мита, че приложението подслушва разговори за реклами

В свое видео Мосери директно се обърна към слуховете, като каза:

„Не ви слушаме. Не използваме микрофона на телефона, за да ви подслушваме,“ добавяйки, че това е мит, който вече многократно е обсъждал.

Мосери обясни още, че ако Instagram наистина слушаше разговорите на потребителите, това не само би било „грубо нарушение на личното пространство“, но и би било забележимо.

Например, на телефона би светвал индикатор, показващ, че микрофонът е активен, а също така това би изтощавало батерията.

Защо тогава потребителите виждат реклами на неща, за които току-що са говорили?

Според Мосери:

„Не е защото Instagram ви е слушал.“

Той посочи няколко възможни причини, поради които може да се създаде това впечатление:

Докосване или търсене на продукти

Instagram може да показва целеви реклами въз основа на предишни взаимодействия на потребителя с продукти.

„Потребителят може да е натиснал нещо свързано или да е търсил даден продукт онлайн, още преди да се проведе разговорът,“ обясни Мосери.

Информация от рекламодатели

Instagram работи с рекламодатели, които споделят информация за хора, посетили техните сайтове.

„Работим с рекламодатели, които ни предоставят данни за това кои потребители са били на техния сайт, за да можем да им показваме подходящи реклами,“ добави той.

Интереси на приятели или сходни потребители

Приложението взема предвид интересите на приятелите ви и на хора с подобни интереси, за да показва свързани реклами.

„Може да сте говорили с някого за даден продукт, а този човек вече да е търсил същия продукт,“ каза Мосери.

Instagram проследява поведението на потребители със сходни интереси, така че ако други хора от същата група са разглеждали дадени продукти, вие също може да видите подобни реклами.
„Или просто хора със сходни интереси са правили същото нещо.“

Психологически аспект при появата на реклами

Мосери отбеляза, че понякога реклами може да се появят след като вече сте ги виждали, което създава впечатлението, че Instagram „е знаел“ за разговора ви.

Това се случва, защото потребителите често превъртат бързо и несъзнателно запомнят съдържанието.

Когато по-късно темата се появи в разговор, изглежда сякаш рекламата е била свързана с него.

„Понякога вътрешно запомняте част от видяното, и това влияе на това, за какво говорите по-късно,“ обясни той.

Чиста случайност

Накрая Мосери призна, че понякога появата на дадена реклама може просто да е съвпадение.

Въпреки всички тези обяснения, той каза, че разбира защо някои потребители остават скептични, но подчерта, че целта му е да изясни реалните практики на Instagram.

Източник: timesofindia    
Instagram Адам Мосери Целеви реклами Подслушване на разговори Мит за слушането Поверителност Използване на микрофон Данни за реклами Причини за реклами Потребителски скептицизъм
