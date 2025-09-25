Технологии

„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник

Всеки десети инвеститор вече използва чатбот за избор на акции, но експерти предупреждават за висок риск

25 септември 2025, 16:08
„ChatGPT, какви акции да купя?“: AI поема ролята на финансов съветник
Източник: iStock

С наближаването на третия рожден ден на ChatGPT, поне един на всеки 10 индивидуални инвеститори използва чатбот за избор на акции, което подхранва бума на пазара на робо-консултантски услуги, но дори феновете казват, че това е високорискова стратегия, която все още не може да замени традиционните консултанти, пише Reuters.

Благодарение на изкуствения интелект, всеки може да избира акции, да ги наблюдава и да получава инвестиционен анализ, който някога е бил достъпен само за големи банки или институционални инвеститори.

Пазарът на робо-консултантски услуги - който включва всички компании, предоставящи автоматизирани, алгоритмично управлявани финансови съвети, като финтех, банки и мениджъри на богатство - се очаква да нарасне до 470,91 милиарда долара приходи през 2029 г. от 61,75 милиарда долара миналата година, което е увеличение с приблизително 600%, според фирмата за анализ на данни Research and Markets.

Джереми Люнг, който е прекарал почти две десетилетия в анализ на компании за UBS, използва ChatGPT, за да търси акции за своето портфолио от множество активи, откакто напусна швейцарската банка в края на миналата година.

„Вече нямам лукса на Bloomberg (терминал) или онези видове услуги за пазарни данни, които са много, много скъпи“, каза Люн.

„Дори простият инструмент ChatGPT може да направи много и да възпроизведе много от работните процеси, които правех преди“, каза той, предупреждавайки, че такъв инструмент може да пропусне някои важни анализи, тъй като не може да получи достъп до данни зад платена стена.

Люн не е сам. Индустрията се разраства бързо и експоненциално.

Около половината от дребните инвеститори казват, че биха използвали инструменти с изкуствен интелект, като ChatGPT, чието стартиране през ноември 2022 г. даде тласък на бума на изкуствения интелект на пазарите, или Gemini на Google, за да избират или променят инвестиции в портфолиото си, а 13% от тях вече използват тези инструменти, според проучване на брокера eToro, в което са анкетирани 11 000 дребни инвеститори по целия свят.

В Обединеното кралство 40% от анкетираните в проучване на сравнителната компания Finder заявиха, че са използвали чатботове и изкуствен интелект за лични финансови съвети.

Самият ChatGPT предупреждава, че не бива да се разчита на него за професионални финансови съвети и казва, че неговият собственик OpenAI не е публикувал данни за броя на хората, които използват неговия чатбот за избор на инвестиции.

„Моделите с изкуствен интелект могат да бъдат брилянтни“, каза Дан Мочулски, управляващ директор за Обединеното кралство на eToro, която се гордее с 30 милиона потребители по целия свят. „Рискът идва, когато хората третират генерични модели като ChatGPT или Gemini като кристални топки.“

Мочулски каза, че е най-добре да се използват генерирани от изкуствен интелект платформи, специално обучени за анализ на пазари, тъй като „общите модели с изкуствен интелект могат да цитират погрешно цифри и дати, да се облягат твърде много на предварително установен наратив и да разчитат прекалено много на минали ценови движения, за да се опитат да предскажат бъдещето“.

„ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ДОСТОВЕРНИ ИЗТОЧНИЦИ“

През март 2023 г. Finder помоли ChatGPT да избере кошница от акции на висококачествени компании, с критерии като нива на задлъжнялост, устойчив растеж и активи, които генерират предимство пред конкурентите.

Селекцията от 38 акции, включително AI posterchild Nvidia (NVDA.O), отваря нов раздели онлайн търговецът на дребно Amazon (AMZN.O), отваря нов разделнаред с основни потребителски стоки като Procter & Gamble и Walmart (WMT.N), отваря нов раздел, е скочил с близо 55% досега, което е с почти 19 процентни пункта повече от средното за 10-те най-популярни фонда в Обединеното кралство, включително тези, управлявани от Vanguard, Fidelity, HSBC и Fundsmith.

Разбира се, американските акции са около рекордно високи нива и в момента изглеждат неуязвими за непостоянните политики на САЩ и неравномерните икономически данни. Но изборът на акции с помощта на ChatGPT изисква известни финансови познания и неговите потребители казват, че има висок риск да се сгреши, преди да се направи правилно.

Люнг създава подкани като „да предположим, че сте анализатор на къси позиции, каква е кратката теза за тази акция?“ или „използвайте само достоверни източници, като например документи на SEC“.

„Колкото повече контекст предоставите, толкова по-добри ще бъдат отговорите“, каза той.
Рисковете са големи. Емоционалният интерес към инструмента с изкуствен интелект, който демократизира достъпа до инвестиции, означава, че е невъзможно да се каже дали инвеститорите на дребно използват инструменти за управление на риска, за да смекчат правилно потенциалните загуби, когато пазарите се обърнат.

Паневропейският индекс STOXX 600 (.STOXX), отваря нов разделе нараснал с почти 10% тази година, индексът S&P 500 (.SPX), отваря нов разделе добавил 13% след скока от 23% миналата година.

„Ако хората се чувстват комфортно да инвестират, използвайки изкуствен интелект, и печелят пари, може да не са в състояние да се справят в криза или спад“, каза Люнг.

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация.

Източник: Reuters    
