Карлос Тавареш: Политиците избраха електромобилите, не индустрията

С тратегията на Европейската комисия да забрани продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене през 2035 г. е политическо решение, което носи след себе си екологични и социални рискове. Това е становището на Карлос Тавареш, Изпълнителен директор на Stellantis, изразено в интервю пред европейски вестници, цитирано от Reuters.

След като Fiat Chrysler и Peugeot се сляха, образувайки четвъртия по големина автомобилен производител в света, Тавареш обяви инвестиционна стратегия от 30 млрд. евро за електрификация на групата, което помогна акциите на Stellantis да скочат с 60% през първата година от създаването й.

“Ясно е, че електрификацията е технология, избрана от политиците, не от индустрията”, заяви Тавареш в интервю за изданията Les Echos, Handelsblatt, Corriere della Sera и El Mundo.

Той добавя, че е имало по-евтини и бързи начини за намаляване на вредните емисии.

“Имайки предвид европейския енергиен микс, електрически автомобил трябва да измине 70 000 км, за да компенсира въглеродния отпечатък при производството на батерията и да започне да догонва лек хибриден автомобил, който е наполовина по-евтин от електромобил”, казва той.

Тук е интересно да се разбере на база кое проучване е частта за въпросните 70 000 км. Тавареш не казва конкретизира това, но цифрата от 78 000 км (цитирайки данни на Polestar) се споменава в проучването “Decarbonising Road Transport: There Is No Silver Bullet” на Clarendon Communications. В последствие същото бе силно критикувано от редица експерти.

New 'study' claims it takes 48k miles for electric vehicles to emit less CO2 than gasoline cars.



But it's just a misleading brochure.

Reality is closer 16k miles.



UK media including @thetimes where mislead by this carmaker-paid attack on @BorisJohnson's green plans. (thread) pic.twitter.com/ozuhbX8NXU — AukeHoekstra (@AukeHoekstra) November 27, 2020

Аюк Хоекстра (Auke Hoekstra) от Университета в Айндховен публикува данни, че електромобил трябва да измине около 25 000 км, за да неутрализира по-високите емисии СО2 при производството на батерията.

След това Майкъл Лиебрейх (Michael Liebreich), основател на BNEF (Bloomberg New Energy Finance), разкри, че един от директорите на Clarendon Communications е Ребека Каролин Стефенс, която е съпруга на един от директорите (Джеймс Стефенс) на Aston Martin. Компанията е била един от спонсорите на проучването. Сред другите личат имената на Bosch, Honda и McLaren. Скандалът е известен като “Astongate” или “Boschgate”.

Don't leave us hanging Carlos, what were they?



More importantly, why did many automakers push back against tighter emission standards if there are all these fast, cheap ways to reduce them? https://t.co/E7sra2y9kt — Colin Mckerracher (@colinmckerrache) January 19, 2022

Остава да видим дали Тавареш ще отговори на въпроса на Колин Маккеракер (от BNEF), който го пита кои са по-бързите и по-евтини начини за намаляване на вредните емисии.

