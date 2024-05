Ford преосмисля стратегията за продажби само на EV до 2030 г.

Н якои казват, че интересът към електромобилите спада, други – че е в плато, но в каквато и фаза да се намира процесът на електрификация, той кара различни компании да преосмислят първоначалните си планове.

През 2021 г. Ford обяви, че до 2030 г. ще продава само електромобили в Европа. Сега компанията отчита трудностите и се отмята от обещанието, казвайки, че може да продължи да продава автомобили с ДВГ на Стария континент и през новото десетилетие, ако клиентите ги искат.

„Ако срещнем силно търсене, например на плъг-ин хибриди, ние ще ги предлагаме“, заяви Мартин Сандер, оглавяващ бизнеса с пътнически автомобили в Европа.

Търсенето на електрически автомобили е „по-меко“, отколкото са били първоначалните прогнози на Ford, и компанията не може да постигне амбициозните си цели.

Има ясна траектория в развитието на електрификацията, казва Сандер. „Просто ще трябва да управляваме пътя си към 100% електрическо задвижване“, каза той на форума Financial Times Future of the Car, предаде Automotive News.

