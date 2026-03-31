Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

31 март 2026, 14:48
К адри от невероятно бягство показват как закопчана с белезници жена успява да се измъкне от полицейска кола в Мичиган и да избяга, без полицаите изобщо да я забележат, съобщават местните власти и медиите, цитирани от New York Post.

Според информация на ABC13, бегълката, чиято самоличност все още не е публично разкрита, е била арестувана в събота следобед за нарушаване на условното си освобождаване. Това е станало, след като полицай от Мъскигон Хайтс забелязал автомобил, паркиран пред изоставена бизнес сграда.

Полицията се приближила до колата и идентифицирала шофьора, но не успяла да установи самоличността на жената, която пътувала с него, съобщава медията. След като за идентификацията ѝ бил използван скенер за пръстови отпечатъци, полицаите установили, че тя е нарушила условията на пробацията си. В резултат на това жената била закопчана с белезници и поставена на задната седалка на патрулния автомобил.

Вирусно видео на живо, споделено в социалните мрежи, показва руса жена, облечена изцяло в черни дрехи, която наднича през полусваления прозорец на задната седалка, сякаш оглеждайки се за намиращи се наблизо полицаи. След това тя буквално се изхвърля през прозореца с главата надолу, с ръце, закопчани зад гърба ѝ, успява да прехвърли краката си и скача на улицата, става ясно от кадрите.

Докато жената бързо се отдалечава и завива по пътя, камерата се насочва към полицаите, които в този момент изглежда претърсват бял пикап, паркиран до двете патрулни коли.

Малко по-късно полицай почукал на задното стъкло, само за да открие, че арестуваната е изчезнала, което предизвикало трескаво издирване. Към късния следобед в понеделник жената все още се издирва. От полицейското управление на Мъскегон Хайтс не са отговорили веднага на запитването на „The Post“ за коментар.

По-късно в събота вечерта местен жител е подал сигнал, че някой се е опитал да проникне с взлом в дома му около 16:20 ч., съобщава медията.

Полицията смята, че именно жената, избягала от патрулката, е заподозряна за опита за взлом, който се е случил по-малко от час след бягството ѝ. Сега тя е изправена пред допълнителни обвинения за бягство от полицията и за незаконно проникване в жилище, в допълнение към нарушението на пробацията си, съобщиха от полицията. Органите на реда са в процес на издаване на допълнителни заповеди за арест и по редица други обвинения, включително бягство, взлом и кражба, се казва още в публикацията.

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 8 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 8 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 7 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 7 часа
Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява вицепрезидентът на САЩ

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

Тръмп заяви, че американските сили биха могли да превземат експортния петролен център на Иран на остров Харг, докато войната навлиза във втория си месец

Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

„Отиде си една вселена!“ С тези разтърсващи думи Мария Петрова се сбогува със своя съпруг Борислав Михайлов. Златната ни гимнастичка сподели трогателен пост след внезапната кончина на легендарния вратар, който издъхна в София на 63-годишна възраст

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

Проектът "Аве Мария" не отстъпва върха: Втора седмица е най-гледаният филм у нас

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

Хасан Адемов и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Синът на Йоанна Темелкова подкара колата от „Завръщане в бъдещето“

Edna.bg

Геогри Господинов стана Доктор хонорис кауза във Франция

Edna.bg

Божинов: Тръгва си част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем

Gong.bg

Гледахте НА ЖИВО: Ексклузивен разговор с Лора Христова

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

България скърби за загубата на Борислав Михайлов

Nova.bg