Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

К адри от невероятно бягство показват как закопчана с белезници жена успява да се измъкне от полицейска кола в Мичиган и да избяга, без полицаите изобщо да я забележат, съобщават местните власти и медиите, цитирани от New York Post.

Според информация на ABC13, бегълката, чиято самоличност все още не е публично разкрита, е била арестувана в събота следобед за нарушаване на условното си освобождаване. Това е станало, след като полицай от Мъскигон Хайтс забелязал автомобил, паркиран пред изоставена бизнес сграда.

Полицията се приближила до колата и идентифицирала шофьора, но не успяла да установи самоличността на жената, която пътувала с него, съобщава медията. След като за идентификацията ѝ бил използван скенер за пръстови отпечатъци, полицаите установили, че тя е нарушила условията на пробацията си. В резултат на това жената била закопчана с белезници и поставена на задната седалка на патрулния автомобил.

Вирусно видео на живо, споделено в социалните мрежи, показва руса жена, облечена изцяло в черни дрехи, която наднича през полусваления прозорец на задната седалка, сякаш оглеждайки се за намиращи се наблизо полицаи. След това тя буквално се изхвърля през прозореца с главата надолу, с ръце, закопчани зад гърба ѝ, успява да прехвърли краката си и скача на улицата, става ясно от кадрите.

Докато жената бързо се отдалечава и завива по пътя, камерата се насочва към полицаите, които в този момент изглежда претърсват бял пикап, паркиран до двете патрулни коли.

Малко по-късно полицай почукал на задното стъкло, само за да открие, че арестуваната е изчезнала, което предизвикало трескаво издирване. Към късния следобед в понеделник жената все още се издирва. От полицейското управление на Мъскегон Хайтс не са отговорили веднага на запитването на „The Post“ за коментар.

По-късно в събота вечерта местен жител е подал сигнал, че някой се е опитал да проникне с взлом в дома му около 16:20 ч., съобщава медията.

Полицията смята, че именно жената, избягала от патрулката, е заподозряна за опита за взлом, който се е случил по-малко от час след бягството ѝ. Сега тя е изправена пред допълнителни обвинения за бягство от полицията и за незаконно проникване в жилище, в допълнение към нарушението на пробацията си, съобщиха от полицията. Органите на реда са в процес на издаване на допълнителни заповеди за арест и по редица други обвинения, включително бягство, взлом и кражба, се казва още в публикацията.