Жилищен блок се е срутил в квартал "Картал" на азиатския бряг на Истанбул. Двама души са загинали, а шестима други са пострадали, съобщава TACC, като се позовава на съобщение на местните власти в града.

В сградата е имало 14 апартамента, в които са живеели 43 души, се уточнява в съобщението.

Срутването на седеметажната сграда е станало в 15,59 часа в квартал Джевизли на район Картал. Причината за срутването засега не се уточнява.

Прокуратурата в Истанбул е започнала разследване на инцидента. По разпореждане на президента Реджеп Тайип Ердоган министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу и министърът на околната среда и градоустройството Мурат Курум са заминали към мястото на трагедията.

"На партерния етаж в блока е имало ателие, в което са работели между 20 и 25 души. Взрив не е имало, зданието е започнало да се руши от само себе си", казва районният кмет на квартал Джевизли Мемиш Дикилидаш.

