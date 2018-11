Част от един от най-натоварените мостове в гръцкия град Кавала се срути, по чудо няма пострадали.

Все още не е ясна причината за тежкия инцидент. В момента на срутването на моста на него е имало един кран и един автомобил.

