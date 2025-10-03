Свят

Жена оцеля 54 часа в кладенец, заобиколена от змии и комари

Жената оцеля, благодарение на инстинкта си за оцеляване и мисълта за семейството си

3 октомври 2025, 13:09
Жена оцеля 54 часа в кладенец, заобиколена от змии и комари
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П овече от два дни жена в югоизточен Китай се борила за живота си в пълна тъмнина, заобиколена от водни змии и комари, затворена на дъното на изоставен кладенец. Нейното изпитание продължило 54 часа, докато спасителите най-накрая я извадили на безопасно място.

Според репортаж на South China Morning Post (SCMP), жената, с фамилно име Цин, на 48 години, случайно паднала в скрития, обрасъл с плевели кладенец на 13 септември, докато се разхождала в гората близо до Куанджоу, провинция Фуджиан.

Семейството ѝ забелязало нейното изчезване по-късно същата вечер. След като не успели да я намерят, на следващия ден те подали сигнал за изчезването ѝ. На 15 септември синът ѝ се свързал с Центъра за спешно спасяване “Синьо небе” в Джинджан, който изпратил десетчленен екип за търсене на района, използвайки дрон с термална камера.

Откритие в гората

Капитанът на екипа Ду Сяоханг разказал на SCMP, че спасителите чули „слаб вик за помощ“ около 13:45 часа, който ги насочил към обраслото кладенче. Под гъстата растителност те открили Цин, потопена във вода, с бледи пръсти, здраво хващащи стената.

По-късно Цин описала ужасния опит.

„Имаше много моменти, когато напълно изпаднах в отчаяние. Дъното на кладенеца беше тъмно като мрак, пълно с комари и дори имаше няколко водни змии, плуващи наблизо... Бях покрита с ухапвания от комари и дори веднъж водна змия ме ужили по ръката. За щастие не беше отровна и не причини сериозни наранявания“, казала тя.

Тя признала, че е мислела да се предаде многократно, но черпела сила от семейството си. „Имаше безброй моменти, когато исках да се предам. Но после мислех за 70-годишната ми майка, 80-годишния ми баща и дъщеря ми, която току-що започна университет. Ако ги оставех, какво щяха да правят?“ – разказала Цин на SCMP.

Инстинктът ѝ за оцеляване също ръководел действията ѝ. Като знаела как да плува, тя поддържала тялото си над водата, като се държала за камък, вграден в стената. Структурата на кладенеца, по-тясна отгоре и по-широка в основата, правела катеренето невъзможно. Цин успяла да изкопае още три камъка и ги използвала като опорни точки, за да остане над водата през всички 54 часа.

След като била открита, спасителите премахнали растителността и я извадили. Цин била транспортирана в болницата на град Джинджан, преди да бъде преместена в Първа болница на Куанджоу. Лекарите диагностицирали две счупени ребра, леко спукване на белия дроб и сериозни наранявания на ръцете от стискането на стената. Сега съобщават, че състоянието ѝ е стабилно.

Източник: TOI    
Падане в кладенец Оцеляване Спасителна операция Изоставен кладенец Куанджоу Фуджиан
Последвайте ни

По темата

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Мъж е загинал при потопа в „Елените“: Хората се евакуират

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кой пусна BG-Alert в София - имало ли е разрешение от кмета Васил Терзиев

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Кейт Мидълтън е била жертва на пресата, твърди адвокатът на Хари

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо кучето е неспокойно през нощта

Защо кучето е неспокойно през нощта

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 21 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 17 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 20 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 15 часа

Виц на деня

От месец съм на диета и имам невиждани резултати. Нито аз ги виждам, нито другите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Vivacom с три отличия от престижния конкурс Forbes HR & Employer Branding Awards 2025

Любопитно Преди 14 минути

 

Сняг блокира Пернишко: Екипи отстраняват паднали дървета и повреди

Сняг блокира Пернишко: Екипи отстраняват паднали дървета и повреди

България Преди 16 минути

От Община Трън са сигнализирали, че през цялата нощ са имали проблеми с електрозахранването, допълни областният управител

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Кийт Ърбан промени текста на песен, вдъхновена от Никол Кидман

Любопитно Преди 47 минути

В интервю от 2017 г. Ърбан призна, че „Боецът“ е вдъхновен от връзката му с Кидман

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

„Възраждане“ внася три искания в КС срещу промените в законите за ДАНС, ДАР и ДАТО

България Преди 58 минути

Днес депутатите включиха в дневния си ред и второто четене на изменения в закона за Националната служба за охрана, с които се отнема правото на президентската администрация да използва коли на службата

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Ози Озбърн в нов документален филм: Не бих променил нищо

Любопитно Преди 1 час

„Какъв страхотен начин да си тръгна беше този концерт“

Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт

Въздушни кадри от 1938 г. може да разкрият съдбата на самолета на Амелия Еърхарт

Любопитно Преди 1 час

На 2 юли 1937 г. Еърхарт и нейният навигатор Фред Нунан изчезват по време на амбициозния си опит да обиколят света със самолет

Спешна евакуация на ваканционно селище "Елените"

Спешна евакуация на ваканционно селище "Елените"

България Преди 1 час

Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо

Смъртна заплаха е получил кметът на Плевен Валентин Христов

Смъртна заплаха е получил кметът на Плевен Валентин Христов

България Преди 1 час

Заплашителен е-мейл е получен на служебната електронна поща

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Свят Преди 1 час

Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

TikTok препоръчва порнография на деца, разкрива нов доклад

Свят Преди 1 час

Платформата не успява да предотврати достъпа на деца до неподходящо съдържание и даже го "препоръчва веднага след създаването на акаунт“

<p>Желязков:&nbsp;Два самолета F-16 Block 70 трябва да пристигнат &quot;всеки момент&quot;</p>

Премиерът Желязков: Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент

България Преди 1 час

До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Настинка ли е, грип или COVID-19 – и как да избегнем най-лошото

Свят Преди 1 час

По-тъмните дни означават, че обикновено се насочваме към топли, уютни закрити пространства - а тази среда е идеална за вирусите

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

Любопитно Преди 1 час

Международно признатият актьор ще посрещне 100 участници в първия сезон на световния телевизионен феномен по NOVA

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Свят Преди 2 часа

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

Фатална катастрофа на АМ "Хемус": Мантинела прониза и уби шофьор

България Преди 2 часа

Инцидентът е бил докладван в ОДМВР-София

Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

Защо жените живеят по-дълго от мъжете: Учени разкриха тайната

Любопитно Преди 2 часа

Според проучването, причините за тази разлика се коренят в еволюционната история

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Дъщерята на Никол Кидман и Кийт Ърбан с първи пост в социалните мрежи след новините за развод

Edna.bg

Луиза Григорова показа сина си Бран на 5 годинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Георги Татаров се срещна със съотборници и треньори в ЦСКА

Gong.bg

Саутгейт е поискал сериозни гаранции от Манчестър Юнайтед, за да поеме клуба

Gong.bg

Откриха тяло на мъж след наводнението в "Елените"

Nova.bg

Щабът към МВР със спешно заседание, очаквайте извънредна емисия на Новините на NOVA

Nova.bg