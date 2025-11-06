Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

П олугола жена е била изтезавана и окована в задния двор на къща в Тексас в продължение на месеци – което доведе до ареста на петима души, които са измъчвали и стреляли по беззащитната жертва с въздушни пистолети, предаде New York Post.

Полицията в Остин реагирала на сигнал в южната част на града около 9 часа сутринта на 30 октомври, след обаждане на 911 за жена, която крещи за помощ и е вързана с белезници към метално фитнес оборудване в задния двор, според прессъобщение.

Полицаите пристигнали и заварили неидентифицираната жена с тежки наранявания, гола от кръста надолу и окована към стойка за боксова круша.

Полицията незабавно се опитала да освободи жената, но „поради състоянието на оковите“ се наложило да повикат Пожарната служба на Остин, която да донесе специално оборудване, за да среже метала.

„Жената показваше признаци на физическо изтощение и имаше видими наранявания, съответстващи на продължително задържане“, заяви полицията.

Докато работели по освобождаването на жената, петимата възрастни в къщата забелязали какво се случва и се опитали да избягат, но били незабавно хванати и задържани.

Полицията открила и две малки деца, живеещи в дома, които били поверени на Службата за закрила на детето за безопасност и подкрепа.

Заподозрените – Мишел Гарсия, на 51 години, Кристъл Гарсия, на 21 години, Мейч Карни, на 32 години, Хуан Пабло Кастро, на 30 години, и Мейнард Лефевърс, на 21 години – държали жертвата в плен в продължение на месеци, съобщи полицията.

Жертвата разказала на следователите, че била приятелка с Мишел Гарсия, но заявила, че групата „в един момент решили, че вече не я харесват“ и петимата решили да я задържат като пленница, според клетвена декларация, получена от Austin American-Statesman.

Тя казала, че била принудена да живее навън седмици наред и била бита всеки път, когато се опитвала да избяга. Не е ясно кога точно жертвата е била пленена и точно колко месеца е била задържана.

Детективите съобщили, че жената получавала само една чиния храна на ден и била окована към метална фитнес стойка – понякога и с двете китки заключени зад гърба ѝ.

Мишел Гарсия казала на следователите, че ограничавала жената до едно хранене на ден, защото смятала, че жертвата станала „пълничка“.

Следователите обаче отбелязали, че жената изглеждала тежко недохранена.

Жертвата също разказала, че вечерта преди да бъде открита панталоните ѝ се смъкнали и тя „си навлякла неприятности“. След това била простреляна с въздушен пистолет, окована към стойка в двора и оставена полугола през нощта като „наказание“, докато температурите паднали до около 4-5 градуса по Целзий, разкрива декларацията.

По време на пленничеството си тя получила наранявания, включително отворени рани, тежко подуване на китките, загуба на тъкан от ръцете и краката, белези от сачми и значителна травма на лицето.

След като била откарана в местна болница, лекарите установили, че нараняванията ѝ съответстват на седмици на изтезания и задържане. Снимките също открили сачма, заседнала в дясното ѝ око.

Кастро казал на полицията, че стрелял по жената, защото „не искал да я докосва“.

Той също признал, че когато се прибирал от работа, вземал пистолета от гардероба си и „я гонел из двора“, изразявайки, че „я мрази яко“, според декларацията.

Едно от децата, открити в дома – четиригодишно момче, идентифицирано като син на Кастро – казало, че баща му стрелял по жената всеки път, когато била „лоша“, и че майка му, Карни, обикновено стояла и гледала.

И петимата заподозрени били арестувани и обвинени в тежко отвличане, тежко нападение, нанасяне на телесна повреда на възрастен или инвалид и незаконно задържане. Всички те в момента са задържани в затвора на окръг Травис срещу гаранция от 305 000 долара.

Карни и Мишел Гарсия ще се явят в съда на 18 и 21 ноември, докато Кристъл Гарсия, Кастро и Лефевърс са насрочени за 15 декември.

Разследването продължава.