Земетресение разтърси Вранча

З еметресение с магнитуд 4,1 бе регистрирано през изминалата нощ в Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Трусът е регистриран в 3,09 ч. румънско (и българско) време в сеизмичната зона Вранча, окръг Бузъу, уточни Националният институт по геофизика.

Felt #earthquake (#cutremur) M4.0 strikes 50 km SE of Tîrgu Secuiesc (#Romania) 9 min ago. Please report to: https://t.co/OqWhQnf5Lu pic.twitter.com/TsDDpLbCq2