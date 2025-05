Зеленски: Мълчанието на САЩ след руските удари окуражава Путин

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че „мълчанието“ на САЩ след последните мащабни руски въздушни удари окуражава руския президент Владимир Путин. Изказването му дойде след най-голямата въздушна атака на Москва от началото на войната, пише ВВС.

По време на нощната офанзива бяха изстреляни най-много дронове и ракети в рамките на едно денонощие от началото на конфликта.

Смъртоносна руска атака в Украйна

Най-малко 12 души, включително три деца, загинаха, а десетки други бяха ранени при масирани удари на територията на Украйна. Атаката беше извършена ден след едно от най-тежките нападения срещу столицата Киев от началото на войната.

Зеленски предупреди, че „бруталността на Русия не може да бъде спряна“ без „силен натиск върху руското ръководство“.

Според украинските военновъздушни сили, от 20:40 ч. местно време в събота (17:40 ч. по Гринуич), Русия е извършила удари с общо 367 ракети от различни типове, както и с безпилотни летателни апарати (БПЛА) и дронове.

Военните съобщиха, че са свалили 45 крилати ракети и унищожили 266 дрона. Почти всички региони на Украйна са били засегнати, като попадения са регистрирани на 22 места. Спасителни екипи работят в повече от 30 града и села, допълни Зеленски.

Сред жертвите в Житомирска област са три деца от едно семейство – осемгодишният Станислав, 12-годишната Тамара и 17-годишният Роман, съобщи заместник-министърът на външните работи на Украйна Мариана Беца в публикация в X.

Въпреки засилените международни призиви, Русия продължава ескалацията на въздушната си кампания, без да демонстрира намерение да прекрати офанзивата или да отговори на апелите за примирие.

В директно послание към бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, който по-рано е твърдял, че Путин има интерес от прекратяване на войната, Зеленски каза: „Светът може да отиде на почивка, но войната продължава, въпреки уикендите и делничните дни. Това не може да бъде игнорирано. Мълчанието на Америка и мълчанието на другите по света само окуражава Путин.“

Когато Зеленски говори за „мълчанието на Америка“, той вероятно визира липсата на нови санкции от страна на Вашингтон към Москва, въпреки продължаващото ѝ нахлуване.

Аргументът му е, че руската военна машина все още не е изчерпана, а Кремъл не е достатъчно мотивиран да влезе в конструктивни преговори за прекратяване на бойните действия.

Тръмп, от своя страна, заяви, че предпочита да използва „повече морков, отколкото тояга“ в опита си да убеди Москва да се съгласи на примирие. Но освен проведените преки преговори между Украйна и Русия и размяната на военнопленници, засега няма съществен напредък по пътя към трайно спиране на огъня, въпреки нарастващото нетърпение от страна на САЩ.

Докато европейските съюзници на Киев обмислят допълнителни санкции, Вашингтон обяви, че ще продължи опитите си да посредничи в мирните преговори или ще се „оттегли“, ако не бъде постигнат напредък.

На фона на непреклонните искания на Москва, решението на Путин да не присъства на скорошните мирни преговори в Турция, както и 48-часовите масирани въздушни бомбардировки, поставят под въпрос какво още трябва да се случи, за да може Белият дом да предприеме по-категорични действия.

Руското министерство на отбраната заяви, че е поразило военни летища, складове за боеприпаси и станции за електрическо оръжие, нанасяйки щети в 142 района.

Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко съобщи, че са атакувани 13 региона, с над 60 ранени, 80 повредени жилищни сгради и регистрирани 27 пожара. Той нарече случилото се „комбиниран, безмилостен удар, насочен срещу цивилното население“.

Две жени на 85 и 56 години загинаха в Купянск след попадение върху къща, съобщи ръководителят на областната администрация в Харков Олег Синегубов.

В Киевска област са загинали четирима души, а други 16 – сред тях три деца – са ранени, според Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС).

Пълномащабното руско нахлуване в Украйна започна през февруари 2022 г., като към момента Москва контролира приблизително 20% от територията на страната, включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г.

Предишната най-мащабна атака с дронове от страна на Русия бе извършена само седмица по-рано, когато 273 дрона бяха изстреляни срещу Киевска, Днепропетровска и Донецка области, информират военновъздушните сили на Украйна.

Русия не само успява да произвежда дронове с все по-бързи темпове, но и подобрява техните характеристики. Дроновете тип „Шахед“ вече съдържат повече експлозиви и имат подобрена технология за избягване на откриване.

Украинските власти съобщиха, че атаките в неделя са засегнали регионите на Киев (включително и столицата), Житомир, Хмелницки, Тернопол, Днепропетровск, Николаев, Одеса, Харков, Чернигов, Черкаси, Суми и Полтава.

В Киев бяха ранени 11 души, възникнаха множество пожари и бяха нанесени щети на жилищни сгради, включително общежитие.

Кореспондент на BBC сподели, че е разрушен жилищен блок само на пет минути път с кола от мястото, където е живяла.

Атаките съвпаднаха с честването на ежегодния празник Ден на Киев. Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че 110 украински дрона са били унищожени и прихванати над 12 руски региона и полуостров Крим между полунощ и 7:00 ч. местно време.

Кметът на Москва Сергей Собянин информира, че са свалени 12 дрона, насочени към руската столица. Спешните екипи са били изпратени на място, за да оценят щетите, нанесени от падащи отломки.

