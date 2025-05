На 61 години почина Ед Гейл, актьорът изиграл обсебената кукла в "Чъки"

П очина актьорът Ед Гейл, изиграл Чъки – куклата, обсебена от духа на сериен убиец – в “Чъки”/Child’s Play, и с други емблематични филмови персонажи от 80-те години. Той е починал на 61-годишна възраст, съобщи The Hollywood Reporter .

Племенницата му Кейси Гейл потвърди новината в сряда чрез публикация във Facebook. Тя съобщи, че чичо ѝ, висок около 1 метър, е починал на 27 май в Лос Анджелис, без да посочи конкретна причина за смъртта.

„С мъка на сърцето съобщаваме за внезапната кончина на нашия чичо Ед Гейл. Ед направи последния си поклон и вече е главна звезда в отвъдното. На двайсет години той се качи на автостоп за Калифорния с 41 долара и мечта – и никога не погледна назад“, написа тя.

„През кариерата си той се появи в над 130 филма, телевизионни предавания и реклами. С това внушително портфолио той оставя след себе си наследство, изпълнено с невероятни реплики“, добавя Кейси Гейл.

Освен с участието си в оригиналния филм “Чъки” от 1988 г., Гейл се появява и в продължението от 1990 г. Големият му пробив в Холивуд обаче идва с филма на Universal от 1986 г. “Хауърд патока”/ Howard the Duck – комедийно-приключенски филм, в който той играе в костюма на Хауърд, докато гласът на героя е озвучен от Чип Зийн.

