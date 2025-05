Китай реагира на последния ход на Тръмп с визите: Американска лъжа

К итай остро критикува последния „неразумен“ ход на администрацията на Тръмп, която започна да отнема американски визи на китайски студенти, свързани с управляващата комунистическа партия или изучаващи ключови области, предаде Newsweek .

Това се случи след като Държавният департамент на САЩ спря всички срещи за студентски визи в американските посолства и консулства по целия свят.

„Нова отправна точка“: Китай реагира на коментарите на Тръмп от първия му работен ден

Защо е важно

Точно когато отношенията между Китай и САЩ започваха да се разтопяват след скорошния напредък в търговските преговори и спирането на високите мита, напрежението отново се покачи по въпроса с визите за студенти на фона на засилените мерки на администрацията на Тръмп срещу имиграцията.

Китай е втората по големина страна по брой международни студенти в САЩ след Индия. Белият дом обаче се опасява, че някои китайски студенти злоупотребяват с визовата система, за да прокарват интересите на Китай в състезанието за глобална власт с американците.

China responds to latest Trump visa move: "US lie"https://t.co/nVsfpreYPS — MSN (@MSN) May 29, 2025

Какво трябва да знаете

През учебната 2023-2024 година повече от 270 000 международни студенти са от Китай, което представлява приблизително една четвърт от всички чуждестранни студенти в САЩ.

В сряда държавният секретар Марко Рубио заяви, че неговият департамент ще работи съвместно с Министерството на вътрешната сигурност „агресивно да отнема визите на китайски студенти, включително тези с връзки с Китайската комунистическа партия или изучаващи критични области.“

„Ще преразгледаме и критериите за визи, за да засилим проверките на всички бъдещи заявления за виза от Народна република Китай и Хонконг“, допълни той в изявлението си.

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нинг заяви в четвъртък пред журналисти, че „неразумното решение да се отнемат визите на китайски студенти под предлог на идеология и национална сигурност сериозно уврежда законните права и интереси на китайските студенти и нарушава междуличностните обменни контакти между нас.“

„Китай категорично отхвърля това и е внесъл протести към американската страна“, каза Мао. „Такъв политизиран и дискриминационен ход изобличава американската лъжа, че те защитават т.нар. свобода и откритост и само ще подкопае още повече имиджа и националната репутация на САЩ в света.“

Въпросът за китайските студенти, които учат в чужбина, отдавна е източник на напрежение в двустранните отношения.

По време на първия мандат на президента Доналд Тръмп през 2019 г., китайското Министерство на образованието предупреди студентите за проблеми с визите в САЩ, поради нарастващите отхвърляния и съкращаване на срока на визите.

Миналата година китайското външно министерство протестира срещу несправедливо разпитване и връщане у дома на някои китайски студенти при пристигането им на летищата в САЩ.

Китайските държавни медии отдавна изтъкват насилието с огнестрелни оръжия в САЩ и насилствените протести по време на пандемията, представяйки страната като опасно място, което не е безопасно за гражданите ѝ.

Напрежението в двустранните отношения също така доведе до това, че някои китайски студенти избират да учат във Великобритания или други държави, а не в САЩ след пандемията.

Китайската стратегия: Умереност или агресия в отговор на Тръмп?

Какво казват хората

Джошуа Гейбъл, бивш регионален директор на Рубио, когато той беше сенатор, написа в X:

„Твърде дълго "Китaйската комунистическа партия" (КПК) е използвала нашата студентска визова система, за да внедрява шпиони в нашите университети, да краде интелектуална собственост и да сеят раздор по кампусите в цялата страна. Визите са привилегия, а не право, и тези, които работят за КПК, не трябва да имат привилегията да учат в нашите престижни университети.“

For too long, the CCP has gamed our student visa system to plant spies into our universities, steal intellectual property and sow discord on campuses across the country. Visas are a privilege, not a right, and those working on behalf of the CCP shouldn't get the privilege of… https://t.co/VGAzmTgq82 — Joshua Gabel (@GabelJoshua) May 28, 2025

Лидерът на Хонконг Джон Лий заяви в четвъртък пред законодателите, че градът ще посрещне всеки студент, който е бил дискриминиран от американските политики:

„Студентите, които са подложени на несправедливо третиране, могат да идват от различни страни извън САЩ. Смятам, че това е възможност за Хонконг. Ще работим с нашите университети, за да предоставим най-добрата подкрепа и помощ.“

Hong Kong Chief Executive John Lee invited students from Harvard to continue their studies in Hong Kong, as the United States moved to restrict the university's foreign student enrolment https://t.co/JnZWqWxuJi pic.twitter.com/sYpO2ozO13 — Reuters (@Reuters) May 27, 2025

Кол МакФол, анализатор в Центъра за сигурност и нововъзникващи технологии към университета Джорджтаун, написа в X:

„Надявам се да възприемем целенасочен подход към сигурността на изследванията. Но масовото отнемане на визи на китайски студенти ще подкопае технологичните предимства на САЩ...Критично е, че голямото мнозинство международни докторанти искат да останат в САЩ след завършването си...Особено това важи за китайските докторанти.“

Hoping we adopt a targeted approach to research security.



But mass revocations of Chinese student visas will undermine US tech advantages.



>80% of Chinese STEM PhDs stay in the US post-grad. When they do, the US benefits.



Intl students are core to US S&T. Here's why 🧵

/15 https://t.co/NRjBfZxsZg pic.twitter.com/9UOqkDZ1vO — Cole McFaul (@colemcfaul) May 29, 2025

Какво следва

Колко китайски студенти ще имат отнети визи, предстои да се разбере, но използването на думата „агресивно“ от страна на Рубио предполага, че много ще бъдат засегнати и то в кратки срокове. Съчетаният ефект от политиките на администрацията вероятно ще доведе до намаляване на броя на китайските студенти в САЩ в бъдеще.

Не пропускайте още от Vesti.bg:

Начо Пантелеев, убил Ферарио Спасов: Провалих си живота

Майка, продала 6-годишната си дъщеря, получи доживотна присъда в Южна Африка