Години след неуспешен метеж: Руският "генерал Армагедон" забелязан в Алжир

Р уски военен офицер, който играеше ключова роля в пълномащабната инвазия на Владимир Путин в Украйна и не бе забелязван публично близо две години, е бил видян в Алжир, съобщиха британски разузнавателни служби, цитирани от Newsweek .

В публикация в социалните мрежи британското разузнаване посочва, че Сергей Суровикин е присъствал на военен парад в северноафриканската страна.

Суровикин, известен с прозвището „генерал Армагедон“ заради репутацията си на безпощаден командир, до голяма степен изчезна от публичното пространство след неуспешния метеж през юни 2023 г., воден от лидера на наемническата групировка „Вагнер“ Евгений Пригожин, с когото Суровикин беше тясно свързан.

Защо това е важно

Слуховете за арест на Суровикин след неуспешния метеж никога не бяха потвърдени от руските власти, но появата му в Алжир повдига въпроси за настоящата му роля в армията и за мащаба на руското присъствие в Африка.

Какво е известно

В актуализация от вторник британското министерство на отбраната съобщи, че „видимо отслабнал“ Суровикин се е появил на снимки от руското посолство по време на събитие за Деня на победата в Алжир на 9 май.

Според британски източници това вероятно е първата му публична поява от 2023 г. и той вероятно се намира в северноафриканската страна като ръководител на група военни специалисти в руското посолство.

Суровикин е бивш командващ руските сили в Украйна и е заемал поста главнокомандващ на руските въздушно-космически сили. Той е бил свързван с Пригожин, който остро критикуваше начина, по който Москва води войната в Украйна.

Пригожин поведе групировката си „Вагнер“ в метеж, при който наемниците достигнаха до покрайнините на Москва – ход, който Путин нарече „предателство“. Според британското разузнаване руските власти вероятно са изпитвали подозрение към връзките на Суровикин с „Вагнер“, датиращи още от руската намеса в сирийската гражданска война през 2017 г.

След като Пригожин загина при самолетна катастрофа, за която Кремъл отрича отговорност, се появиха непотвърдени информации, че Суровикин е бил арестуван и задържан.

През септември 2023 г. руски потребители на социални мрежи съобщиха, че Суровикин е назначен на нов пост в Алжир, въпреки че липсваше официално потвърждение.

Същия месец разследващият журналист Христо Грозев публикува изображения от канали, свързани с „Вагнер“, на които се вижда как Суровикин се среща с местни официални лица в Алжир, като отбеляза, че той е бил „донякъде реабилитиран“.

Russian General Sergei Surovikin, who disappeared from the public eye after the 2023 armed rebellion led by former Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin, is currently in Algeria.



This was reported by British intelligence, which has been monitoring messages in Russian media.… pic.twitter.com/C3slcfCtfB — WarTranslated (@wartranslated) May 28, 2025

Коментари

Министерство на отбраната на Обединеното кралство:

„Сергей Суровикин, бивш командващ руската групировка сили в Украйна, очевидно изпълнява ролята на ръководител на група руски военни специалисти в руското посолство в Алжир.“

Sergei Surovikin, the Russian general who used to command the Ukraine invasion until his ties to Wagner founder Yevgeny Prigozhin got him in trouble, has resurfaced -- this time in Algeria. (@kommersant snarkily notes he's "considerably thinner.") https://t.co/stMIw170Km pic.twitter.com/yHvL8Xnbkf — Mike Eckel (@Mike_Eckel) May 14, 2025

Какво предстои

Спекулациите около съдбата на Суровикин се засилиха, след като неговото име беше премахнато от уебсайта на руското министерство на отбраната. Появата му на по-видимо място в Алжир може да породи въпроси дали той отново ще заеме по-значима роля в руските въоръжени сили.