Майка, продала 6-годишната си дъщеря, получи доживотна присъда в Южна Африка

Ш окираща присъда в Южна Африка: Ракел „Кели“ Смит бе осъдена на доживотен затвор, след като стана ясно, че е продала 6-годишната си дъщеря Джошлин. Заедно с двама съучастници, тя е призната за виновна в трафик и отвличане. Детето все още не е открито, съобщава BBC.

Наказанията затвор за Ракел „Кели“ Смит и приятелите ѝ Жакен Аполис и Стевено ван Ринс идват повече от година след като Джошлин Смит мистериозно изчезва пред дома си в Салданха Бей, близо до Кейптаун.

Въпреки широко разгласеното издирване на момичето, изчезнало през февруари 2024 г., то все още не е намерено.

Присъдата е произнесена след шестседмичен съдебен процес, който завладява Южна Африка, а свидетелите и прокурорите отправят редица шокиращи разкрития.

Съдия Нейтън Еразъм заяви, че „не прави разлика“ между триото при произнасянето на присъдите.

"По обвинението за трафик на хора сте осъдени на доживотен затвор. По обвинението в отвличане сте осъдени на 10 години затвор", каза той под бурните аплодисменти на съдебната зала.

Съдия Еразъм отдели повече от час за произнасяне на присъдата и беше премерен, като направи кратко резюме на делото и подчерта точките, които са се откроявали по време на процеса.

Той упрекна триото, особено ван Рин и Смит, като заяви, че те не са показали разкаяние за действията си.

„Не намирам нищо, което да е изкупително или да заслужава по-малка присъда“ - каза той.

Той също така говори за въздействието на поведението им върху общността на Мидълпос, където е живяло момичето, като казва, че то е оставило жителите „разбити“.

