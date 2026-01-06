Свят

Защо затварят църкви в Германия

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

6 януари 2026, 06:46
Защо затварят църкви в Германия
Източник: iStock

Б роят на вярващите християни в Германия спада рязко и много църкви се оказват непотребни, съобщи Deutsche Welle.

Каква е съдбата на тези храмове?

Католическата църква го нарича „профанация“ - когато празнично осветеният Божи дом сменя предназначението си и престава да бъде църква. Примерите в Германия не са малко – тъй като броят на енориашите спада рязко. Само през 2024 година двете големи църкви – католическата и протестантската – са загубили поради излизане от общността или смъртни случаи над един милион християни. В момента само 46 процента от германците принадлежат към някоя от двете големи църкви, докато 30 години по-рано този дял е бил почти 69 процента.

Затова и предназначението на църквите се променя – става дума за стотици затворени католически и протестантски храмове, над 600 в периода от 2000 до 2024 година.

Каква е съдбата на бившите храмове?

В някои градове, особено в Берлин, разрастващите се православни общности поемат бившите католически или протестантски църкви. Но това е изключение. Те много по-често се продават, като нерядко след това тези храмове биват събаряни.

Все повече стават и случаите на коренна промяна в предназначението на сградата. В бивша църква в град Юлих, намиращ се между Кьолн и Аахен, днес се продават велосипеди. Собственикът на магазина Томас Йолерс се установил там, след като от църковната общност дошли при него да го питат може ли да си представи да продава велосипедите си в църква. Самият той навремето бил кръстен там, многократно е посещавал службите, а сега прекарва още повече време в някогашния храм.

Във Ветринген северно от Мюнстер в една бивша манастирска църква се играе футбол, в друга край Клеве – бокс. В някогашните храмове има и кръчми, библиотеки и книжарници. Цели манастирски комплекси пък се превръщат в хотелски – какъвто случай има близо до Дюселдорф. Във времената на недостиг на жилища все по-често се случва и бивши църкви да бъдат преустроени в жилищни сгради – например в Берлин, Росток, Трир, Кьолн или Вупертал.

Какво е да живееш над олтар

Александра Шрьодер живее в една такава преустроена църква в Есен. „За мен не е никакъв проблем това, че живея над олтар“, посочва пред ДВ жената. За нея и семейството ѝ навремето просто било удобно да намерят жилище с много спални и добри училища наблизо. Това било решаващо.

Един етаж по-надолу има физиотерапевтичен кабинет. Ръководителката му Джесика Гюнтер разказва, че търсейки ново място случайно попаднала на преустроената сграда. Чувството да работиш на такова място било „хубаво и спокойно“, обяснява Гюнтер. Тя знае, че стъпалата в кабинета ѝ навремето са водели към олтара, но не иска да преувеличава това.

За пациента ѝ Шефан Хебенщрайт това обаче не е без значение – след като е израз на вярата е и това да помагаш на хората, които имат нужда. И щом сградата вече не е църква, използването ѝ като детска градина или пък физиотерапевтичен кабинет на практика е именно това – оказване на помощ.

Църквите могат да продължат да служат на хората

Специалистът по история на изкуството Клаус-Мартин Бресгот заедно със студентите си в момента прави изследвания в един от големите изоставени протестантски храмове в Берлин – от църквата „Свети Стефан“ вече просто няма нужда. Тя била твърде голяма още при строителството в началото на 20-и век, а днес е затворена и има нужда от саниране, защото вътре не е безопасно да се влиза дори и със защитна каска.

Бресгот и студентите му проучват не само сградата, но и настроенията на хората във Вединг - известен проблемен квартал в Берлин. Така се изяснява, че на тях им липсва обществено пространство, възможности за събирания, място за спорт или култура. Специалистът по история на изкуството е убеден, че църквата ще може и в бъдеще да служи на обществото. „Не бива да се отказваме лесно“, категоричен е той.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Спад на християните Германия Празни църкви Преустройство на църкви Профанация Нови приложения за храмове Жилищни сгради в църкви Обществени пространства Католически и протестантски храмове Съдба на храмовете
Последвайте ни
Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 1 ден
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 1 ден
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 22 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 22 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 23 минути

Баба Ванга - портрет от Светлин Русев

Защо Баба Ванга разтревожи света с предсказанията си за 2026 година

България Преди 23 минути

С оглед на факта, че климатичните промени вече предизвикват наводнения, бури и горещи вълни, тези твърдения привлякоха ново внимание

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят Преди 9 часа

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Свят Преди 11 часа

Мадуро на този етап няма да иска освобождаване под гаранция

Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Свят Преди 13 часа

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

<p>ЕК излезе с позиция за Венецуела</p>

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Свят Преди 13 часа

Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 13 часа

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 13 часа

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Свят Преди 14 часа

Гренландия и Дания реагираха остро на заплахата на Тръмп

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Свят Преди 14 часа

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

,

Колко струват лифт картите в топ курортите у нас

България Преди 14 часа

Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Свят Преди 14 часа

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Свят Преди 15 часа

UVB-76 е известна с кратките криптирани съобщения, които излъчва по време на предаванията си, а музиката по станцията е рядкост

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Любопитно Преди 15 часа

Джесика и Джъстин се ожениха през 2012 г. и имат двама сина

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Мляко с ориз и банани

Edna.bg

Даниел Пеев – Дънди в Милано с красива дама – новата му любов или просто добра компания?!

Edna.bg

Солскяер е готов - иска да поеме Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Египет е на четвъртфинал на КАН след успех над Бенин и Вердон, Салах пак бележи

Gong.bg

Богоявление е!

Nova.bg

178 години от рождението на Христо Ботев - поетът революционер, превърнал и думите в оръжия

Nova.bg