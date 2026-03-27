Свят

За първи път от началото на войната в Украйна: Руски депутати са на визита в САЩ

Домакин от американска страна е Анна Паулина Луна, поддръжник на президента Доналд Тръмп и критик на американската помощ за Украйна

27 март 2026, 12:06
З а първи път след нахлуването на Русия в Украйна делегация от петима руски депутати е на посещение в САЩ, за да възстанови парламентарните контакти, каза заместник-председателят на комисията в Държавна дума по външни работи Вячеслав Никонов, цитиран от ДПА.

Срещи с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп са планирани за днес, заяви Никонов пред ТАСС във Вашингтон.

Домакин от американска страна е Анна Паулина Луна, поддръжник на президента Доналд Тръмп и критик на американската помощ за Украйна. Републиканката е член на Камарата на представителите.

Никонов каза, че дискусиите с американските законодатели са фокусирани върху създаването на съвместна парламентарна група и възможността за реципрочно посещение в Москва през май. Санкциите на САЩ срещу високопоставения член на управляващата партия "Единна Русия" бяха временно отменени, за да се осъществи посещението.

Западните страни рязко ограничиха политическите контакти с Русия в знак на солидарност с Украйна, припомня ДПА. Тръмп се стреми да възобнови каналите за диалог. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече посещението важна стъпка към нормализиране на обтегнатите отношения. Във властовата  структура в Русия двете парламентарни камари - Държавната дума и Съветът на федерацията - играят до голяма степен второстепенна роля, уточнява ДПА.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Руски депутати Посещение в САЩ Парламентарни контакти Вячеслав Никонов Доналд Тръмп Нормализиране на отношения Русия-САЩ Санкции Държавна дума Война в Украйна
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

