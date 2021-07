Ангел на Victoria’s Secret: Отхвърлиха ме заради размера на сутиена ми

Б ившият модел на Victoria’s Secret Бриджет Малкълм разкри как се е отнесъл брандът към нея, след като участва в модното шоу през 2016 г., пише сайтът BuzzFeed.

Австралийският модел дефилира в бляскавото ревю през 2015 и 2016 г., но

през 2017 г. получава отказ да участва, защото вече не носела същия размер сутиен, както в предишните години.

Former Victoria's Secret model Bridget Malcolm is slamming the brand and revealing the upsetting reason why they did not have her back for the 2017 fashion show: https://t.co/8J5wE8M28t