X се е опитала да избегне спирането на услугата в Бразилия

П латформата за социални медии X е възстановила услугата си в Бразилия умишлено, в нарушение на заповедта за спиране, а не по невнимание, както твърди, съобщи правителството, цитирано от АФП.

(Видеото по-горе: Върховният съд на Бразилия спира социалната мрежа X)

Телекомуникационната агенция Anatel заяви, че компанията на Илон Мъск е действала с "умишлено намерение" да заобиколи заповедта на Върховния съд за спиране на услугата в Бразилия като част от съдебната разправия с изтъкнатия милиардер.

X, преди известна като Twitter, на 18 септември беше заявила, че връщането на услугата ѝ е било "непреднамерено и временно".

Brazilian Supreme Court judge seizes millions from Musk's Starlink accounts to pay for X fines #Brazil #ElonMusk #Supremecourthttps://t.co/BJJ9AWMSER