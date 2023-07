В Нигер е извършен опит за преврат срещу президента

А рмията в Нигер обяви в телевизионно обръщение, че президентът Мохамед Базум е отстранен от власт, както и че всички институции и държавните граници ще бъдат затворени до второ нареждане. Посланието прочете в ефира на националната телевизия полковник Амаду Абдраман, цитиран от агенциите.

The Military Coup In Niger Succeeded



The military in Niger announced on national television the overthrow of President Mohammed Bazum.



They also announced the suspension of the constitution and all state institutions and the closure of the country's borders in western Africa. pic.twitter.com/zn8tEp2dlM