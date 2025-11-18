Тъмният онлайн свят на стрелеца срещу Тръмп: заплахи, омраза и фетиш към „мускулести майки“

Т омас Крукс е използвал местоименията „те/тях“, публикувал е заплахи за политическо насилие и насилствени рисунки в тайните си профили в социалните мрежи, преди да се опита да убие президента Тръмп. Това твърдят източници, които са споделили предполагаемите му онлайн съобщения с The Post.

Самотният снайперист, който одраска Тръмп в ухото, уби пожарникар и тежко рани още двама поддръжници на бившия президент, очевидно е имал и фетиш към „мускулести майки“ – многократно е търсил видеоклипове на жени културистки и силно мускулести жени.

Какво е търсил стрелецът по Тръмп в телефона си

Миранда Дивайн от Washington Post съобщи в понеделник за новоразкритата му онлайн активност.

Крукс е имал два възможни акаунта в DeviantArt – платформа за фен арт, популярна и сред фурритата, общност от хора, които се идентифицират като антропоморфни животни и/или изпитват сексуално привличане към тях.

Един от свързваните с него профили в DeviantArt съдържа само една публикация – препубликувано изображение на извисяваща се, мускулеста жена културист и дребен мъж по бельо. В предполагаемата му история на търсенията в YouTube са открити множество заявки, свързани с мускулести жени и жени културистки.

Профилът в DeviantArt също изброява местоимения „те/тях“, въпреки че не е ясно дали Крукс се е идентифицирал като трансджендър.

Проследяването на дигиталния му отпечатък, започващо почти десетилетие преди опита за убийство на Тръмп на 13 юли 2024 г. по време на митинг в Бътлър, Пенсилвания, показва нарастваща обсесия от насилие и все по-радикални коментари и произведения на изкуството, оформящи се особено по време на COVID пандемията, твърдят източниците.

Разкриха какво е правил стрелецът срещу Тръмп преди атаката

Чрез публично достъпни инструменти за проверка те са свързали множество имейл адреси с Крукс, а след това и потребителски имена, фигуриращи в сайтове като YouTube, Snapchat, PayPal, Discord, Chess.com, Quora и DeviantArt.

ФБР не е потвърдило подробностите за евентуалните му профили и не е отговорило на искане за коментар в понеделник. Ранната му онлайн активност – когато още е бил гимназист – е била почти изцяло про-Тръмп, но същевременно е съдържала остри антисемитски коментари и расистки забележки спрямо латиноамериканските имигранти.

„Винаги съм вярвал, че да си патриотичен означава да редиш група социалистически евреи (като тези, които освиркваха Тръмп) и да им разбиеш безполезните мозъци с добавена реалност“, публикува YouTube акаунт с пълното име на Крукс под клип, запечатал освиркването на Тръмп по време на Световните серии през 2019 г. във Вашингтон, твърдят източниците.

„Всички демократи, които мразят Тръмп, заслужават да им бъдат отрязани главите и да бъдат сложени на пържоли, за да види светът какво ще стане, когато се прецакаш с Америка [sic]“, написал е той под клип на MSNBC от юли 2019 г. В други коментари е описвал подробно как би използвал щурмова пушка срещу тълпа политически опоненти, като често е цитирал думите на Мао Дзедун: „Единствената истинска политическа власт идва от цевта на оръжието“.

Тих, самотен, интелигентен: Стрелецът на Тръмп в очите на съучениците си

Според източниците Крукс е отправял и насилствени заплахи срещу членове на „Отряда“ в Демократическата партия.

„Надявам се на бърза и болезнена смърт на всички окаяни имигранти и антитръмпски конгресменки, които не заслужават нищо от това, което тази страна им е дала [sic]“, написал е той в пост от 20 юли 2019 г.

Но през 2020 г., на фона на COVID пандемията, той рязко е променил отношението си към Тръмп.

„Почти сигурен съм, че хората са просто расисти и Тръмп е един от тях, не е необходимо да има дълбока държава за това“, коментира той в YouTube на 26 февруари 2020 г. Според източниците Крукс е бил силно обсебен от коронавируса, а разочарованието му от Тръмп е произтичало от това, което е възприемал като съпротива срещу мерките за социално дистанциране и забраните за масови събирания.

Той твърди, че Тръмп е „твърде бавен и всичко, което прави сега, е трябвало да бъде направено“, като добавя, че „нямаше никаква разумна защита за Тръмп“, пише в последователни YouTube коментари от април 2020 г. Около този период, според източниците, Крукс започва да публикува насилствени рисунки.

Една работа, озаглавена „Как загуби окото си“, датирана 10 юни 2023 г. и споделена в DeviantArt, изобразява фигура в черно, която екзекутира друга фигура на фон в синьо и розово – цветовете на знамето на транс прайда.

Друго произведение от следващия месец, озаглавено „Убиване на педофили“, показва фигура с огнестрелно оръжие над телата на двама вече простреляни души, единият облечен в синьо-розови дрехи.

Трета рисунка от юни 2023 г. показва фигура с лилава глава, чиито череп е разбит след удар с метална тръба. Предполагаемите му търсения в YouTube и Google също разкриват модел на интерес към насилие, оръжия и известни убийства.

Между 2019 и 2020 г. той е търсил информация за убиеца на Лий Харви Осуалд – Джак Руби, за атентата в Оклахома Сити, за стрелбата в нощния клуб Pulse в Орландо, както и за други атаки.

Той е търсил и как да стреля с AR-15 „възможно най-бързо“, както и указания за изработване на бомба с тор и коктейл „Молотов“. Многократно е проучвал теми, свързани с бронежилетки, високоскоростни боеприпаси и техники за контрол на безредици.

През август 2020 г. той изрично обсъжда в YouTube как да се противопостави на правителството чрез „тактики в стил тероризъм“, като възгледите му стават все по-нихилистични.

„Според мен единственият начин да се бориш с правителството е с терористични атаки — да промъкнеш бомба в важна сграда и да я взривиш, преди някой да те види, да откриеш важни хора/политици/военни лидери и т.н. и да се опиташ да ги убиеш“, пише той, според източниците. Той изтъква, че подобни действия вероятно биха довели до смъртта на извършителя.

„Всеки вид директен бой е самоубийство и дори засадата/изненадващите атаки вероятно няма да завършат добре“, отбелязва той в друг YouTube коментар.