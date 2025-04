Издирват заподозрян за убийството на семейство в германското село Вайтфелд

Т ри тела бяха открити в жилищна сграда в село в Западна Германия тази неделя, 6 април, предаде ВВС.

Заподозреният е избягал, когато полицаите са пристигнали на мястото във Вайтфелд, Вестервалд, и все още е в бягство, съобщи говорител на полицията пред Германската агенция за пресата.

По информация на полицията, жертвите са членове на едно и също семейство – 47-годишен мъж, 44-годишна жена и 16-годишно момче.

Полицията призова жителите в района да останат по домовете си и предупреди гражданите да не качват стопаджии, съобщават местни медии.

Германското издание Bild информира, че на мястото е сформирана специална оперативна група, а за издирването се използва полицейски хеликоптер.

Село Вайтфелд, с население около 2200 души, е отцепено, а всички превозни средства, влизащи и излизащи от населеното място, се проверяват.

Претърсването ще продължи до залавянето на заподозрения, включително и през нощта, заявиха от полицията.

Говорител на полицията сподели пред Bild, че сигналът за инцидента е подаден в 3:45 ч. местно време (2:45 ч. BST).

