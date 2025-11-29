Свят

Трима убити и десетки ранени при мащабна руска атака

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла около 36 ракети и близо 600 дрона по време на атаката

29 ноември 2025, 13:55
Източник: iStock/Getty Images

Т рима души бяха убити, а около 30 бяха ранени, при мащабна руска атака срещу Украйна снощи, предадоха Ройтерс и Укринформ, като се позоваха на украински официални представители. Повече от 600 000 домакинства са останали без ток след удари по електропреносната мрежа на страната.

„Докато всички обсъждат точките от мирните планове, Русия продължава да следва своя „военен план“ от две точки: Да убива и да унищожава“, написа в социалните мрежи украинският външен министър Андрий Сибига тази сутрин в момент, когато жителите на Киев оглеждаха щетите след тежката нощ на атаки, които бяха насочени предимно срещу столицата на Украйна.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла около 36 ракети и близо 600 дрона по време на атаката.

Москва редовно извършва мащабни атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна, но кампанията тази есен постави украинските градове, включително Киев, в тежко положение, като много домакинства някои дни имат достъп до електроенергия в продължение на само осем часа, отбелязва Ройтерс.

В резултат на атаката над 500 000 абонати в Киев, около 100 000 в региона на Киев и близо 8000 в региона на Харков са останали без ток тази сутрин, написа украинското министерство на енергетиката в публикация в „Телеграм“.

Мащабна руска атака с дронове срещу украинската енергийна система, трима загинали

Украйна преговаря със САЩ за условията на мирно споразумение, за което Вашингтон се опитва да посредничи между Киев и Москва, за да сложи край на продължаващата вече почти четири години война на Русия.

Киев и европейските му съюзници казват, че искат мир, но се противопоставиха на някои от първоначалните условия, предложени от САЩ, тъй като Украйна не е склонна да се изтегли от териториите, които в момента контролира и се съпротивлява срещу каквито и да било ограничения на бъдещата си способност да се присъединява към съюзи, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Руска атака Украйна Енергийна инфраструктура Прекъсване на тока Киев Жертви Война в Украйна Ракети и дронове Мирни преговори САЩ
