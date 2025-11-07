Свят

Tesla одобри новия мегаплан за възнаграждение на Мъск от близо 1 трилион долара

Първият транш от акции ще бъде изплатен, ако Tesla достигне пазарна капитализация от 2 трилиона долара

7 ноември 2025, 08:58
Tesla одобри новия мегаплан за възнаграждение на Мъск от близо 1 трилион долара
Източник: Getty Images

Tesla заяви, че акционерите са гласували в подкрепа на плана за заплати на главния изпълнителен директор Илон Мъск за почти 1 трилион долара, със 75% подкрепа сред акционерите с право на глас, съобщи CNBC.

Членовете на борда препоръчаха на акционерите да одобрят плана за заплащане, който те въведоха през септември. Водещите пълномощници Глас Луис и ISS препоръчаха да се гласува против него.

Резултатите от гласуването бяха обявени в четвъртък на годишното събрание на акционерите на компанията в Остин, Тексас.

Отделно предложение, внесено от индивидуален инвеститор Стивън Хоук , призоваваше Tesla да може да инвестира в xAI, стартъпа за изкуствен интелект на Мъск, който беше създаден през март 2023 г., за да се конкурира с OpenAI. Брандън Ерхарт, главен юрисконсулт на Tesla, заяви на срещата, че компанията е „получила повече гласове „за“, отколкото „против“, но че е имало редица въздържали се и че Tesla обмисля следващите стъпки.

Пакетът от възнаграждения за Мъск, който вече е най-богатият човек в света, се състои от 12 транша акции, които ще бъдат предоставени, ако Tesla достигне определени  етапи  през следващото десетилетие. Това би дало на Мъск и по-големи права на глас в компанията, приемайки исканията , които той отправя публично от началото на 2024 г. Неговата собственост би се увеличила от около 13% на 25%, добавяйки над 423 милиона акции към неговите активи.

Първият транш от акции ще бъде изплатен, ако Tesla достигне пазарна капитализация от 2 трилиона долара. Текущата пазарна капитализация на Tesla е 1,54 трилиона долара. Наградите, обвързани с печалбите от пазарната капитализация, са съчетани с оперативните постижения.

Следващите девет транша ще бъдат отпуснати, ако стойността на Tesla се увеличи с по 500 милиарда долара, до 6,5 трилиона долара. Мъск ще спечели последните два транша, ако пазарната капитализация се увеличи с по 1 трилион долара, което означава, че ще трябва да достигне 8,5 трилиона долара, за да може Мъск да получи пълния пакет.

Tesla също така определи серия от цели за печалба за Мъск, започвайки с 50 милиарда долара годишна коригирана печалба и достигайки до 400 милиарда долара. През третото тримесечие Tesla отчете коригирана EBITDA от 4,2 милиарда долара.

Други цели, свързани с новоодобрения план за заплащане, включват достигане на 20 милиона доставки на превозни средства, 10 милиона активни FSD (пълноценно автономно шофиране) абонамента, 1 милион доставени бота (хуманоидни роботи Optimus) и 1 милион роботизирани таксита в търговска експлоатация. Към днешна дата Tesla е доставила над 8 милиона превозни средства, според изявлението на компанията от септември.

Предложеният план не уточнява дали абонаментите за FSD трябва да бъдат закупени или биха могли да включват безплатни пробни периоди. Tesla в момента предлага частично автоматизирани системи за шофиране, които предлага на пазара като „FSD Supervised“ в САЩ. Компанията възнамерява да подобри своите FSD Supervised системи, така че те да не изискват човешки надзор на борда.

На срещата Мъск заяви, че роботите Optimus „ще премахнат бедността“, „ще осигурят на всички невероятни медицински грижи“ и ще бъдат „по-големи от мобилните телефони, по-големи от всичко“. Той също така каза, че роботите могат да бъдат използвани за „ограничаване на бъдещи престъпления“, като се следят престъпниците и се спират от „извършване на престъпления“.

В момента на пазара няма робот Optimus и Мъск не е посочил целева дата за постигане на тези цели.

Както  Ройтерс съобщи по-рано, Мъск все още може да спечели десетки милиарди долари, без да изпълни повечето от целите, определени му от борда, събирайки над 50 милиарда долара само чрез постигане на шепа от по-постижимите цели.

В условията на наградата има и списък с „покрити събития“, които биха позволили на Мъск да печели акции, без да е изпълнил необходимите оперативни етапи.

Покритите събития включват природни бедствия, войни, пандемии и промени в „международни, федерални, щатски и местни закони, разпоредби или други правителствени действия или бездействия“, които биха могли да възпрепятстват способността на компанията да проектира, произвежда или продава своите продукти в бъдеще.

Акционерите гласуваха за новия план, след като Канцлерският съд на Делауеър постанови миналата година, че по-ранният план за заплати на Мъск за 2018 г. е бил неправомерно предоставен от борда на Tesla и трябва да бъде отменен. Мъск обжалва това решение и въпросът ще бъде решен от Върховния съд на щата Делауеър.

В допълнение към ръководството на Tesla, Мъск ръководи xAI, която се сля с X, ръководи SpaceX и нейния бизнес за сателитен интернет Starlink, и е основател на компанията за компютърен интерфейс Neuralink и на тунелното предприятие The Boring Company.

Той е бил силно ангажиран и в политиката, най-вече като е работил за завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом, а след това е ръководил мащабни усилия за съкращаване на федералното правителство в началото на втория си мандат.

Националното бюро за икономически изследвания публикува миналия месец доклад, в който се оценява, че продажбите на Tesla от октомври 2022 г. до април тази година в САЩ биха били с 67% до 83% по-високи без „поляризиращите и партийни действия“ на Мъск.

Новоодобреният план за заплащане не поставя ограничения върху политическата дейност на Мъск и не установява минимално време, което той трябва да прекара на работа в Tesla.

Източник: CNBC    
Илон Мъск Tesla План за заплащане Акционери Пазарна капитализация Цели за постижения xAI Роботи Optimus Делауеър Права на глас
Последвайте ни
Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

Схема за милиони: Кражба на гориво ощети и

Схема за милиони: Кражба на гориво ощети и "Лукойл", и държавата

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

Кола с мигранти падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

Кола с мигранти падна в езерото Вая край Бургас, има жертви

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Tesla одобри потресаващите 1 трилион долара бонуси за Мъск

Tesla одобри потресаващите 1 трилион долара бонуси за Мъск

carmarket.bg
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
Ексклузивно

7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Преди 2 часа
<p>САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби</p>
Ексклузивно

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Преди 2 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 3 часа
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Ексклузивно

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Преди 3 часа

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Защото ми обеща да ме направиш най-щастливата жена! – Е, и? – А защо не даваш да пазарувам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Ало” измамници твърдят, че сме замесени в престъпление с фалшиво пълномощно

България Преди 7 минути

Сюжетът – мним полицай алармира, че с неистинския документ има опит да бъде изтеглен голям кредит от наше име

Цецо от Big Brother: Притеснявах се как мама ще реагира на коментарите на Мути! (ВИДЕО)

Цецо от Big Brother: Притеснявах се как мама ще реагира на коментарите на Мути! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 минути

Цецо застава на стола на „Голямата сестра Podcast“ за един извънреден епизод без страх, без корист, маски и готов да говори за всичко

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач

Китай прие на въоръжение нов самолетоносач

Свят Преди 58 минути

Церемонията се състоя във военноморската база в град Саня

САЩ ограничават вътрешните полети заради блокирането на правителството

САЩ ограничават вътрешните полети заради блокирането на правителството

Свят Преди 1 час

Решението засяга 40 летища в страната и цели предотвратяване на рискове за безопасността по време на спирането на работата на правителството

<p>Пуснаха под гаранция от 3000 лв. обвинен в убийство на пътя край Козлодуй</p>

Сълзи и гняв след катастрофа със загинал край Козлодуй: Пуснаха обвиняемия под гаранция от 3000 лева

България Преди 1 час

Сестрата на жертвата написа емоционално писмо до съда като зов за справедливост и отговорност

Удостоиха Робърт Де Ниро с орден от Рим

Удостоиха Робърт Де Ниро с орден от Рим

Любопитно Преди 1 час

Той получи „Капитолийската вълчица“ – най-високото отличие на Рим

<p>Мъж припадна зад Тръмп по време на пресконференция в&nbsp;Белия дом</p>

Мъж припадна зад Тръмп по време на пресконференция в Овалния кабинет на Белия дом

Свят Преди 1 час

Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация

Поглед към грандиозния египетски музей – най-големият в света, посветен на една цивилизация

Любопитно Преди 2 часа

След близо 20 години строителство и инвестиция от около 1 млрд. долара, музеят край пирамидите в Гиза вече приема посетители.

<p>Кога е най-доброто време за тренировка?</p>

Кога е по-подходящо да тренираме - сутрин или вечер?

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

За Доналд Тръмп целият Западен свят е "Америка"

За Доналд Тръмп целият Западен свят е "Америка"

Свят Преди 2 часа

"Доктрината Монро" на американския президент бележи дълбоко отклонение от съвременната концепция за национална сигурност

Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Резултатите на Microsoft, Alphabet и Meta помрачени от растящите страхове от балон в AI

Свят Преди 2 часа

​Трите технологични гиганта наливат милиарди в развитие на AI, но инвеститорите настояват за реална възвръщаемост

<p>Румъния иска част от европейския отбранителен пай</p>

Румъния иска своя дял от европейската отбрана

Свят Преди 2 часа

Букурещ търси индустриални ползи, докато Европа бърза да се превъоръжи, заяви румънският министър на отбраната Ливиу-Йоан Моштеану

Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

Технологии Преди 3 часа

Компанията отрича и казва, че твърденията са изопачени

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”

Изненадващо предателство изпрати Ивайло и Кристиан на елиминации в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Нова победа на Феномените осигури втори съвет на Безименните тази седмица

ООН отмени санкциите срещу сирийския президент

ООН отмени санкциите срещу сирийския президент

Свят Преди 10 часа

Приетата днес резолюция от Съвета за сигурност бе подготвена от САЩ

Украйна удари огромна рафинерия на „Лукойл“ в Русия

Украйна удари огромна рафинерия на „Лукойл“ в Русия

Свят Преди 11 часа

Само в четвъртък, според Москва, са били изстреляни най-малко 75 дрона

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg
1

Пътека в Родопите ни среща със зубри и елени

sinoptik.bg

Сам Смит: Направих си липосукция на 13 заради брутален тормоз

Edna.bg

8 супехрани, които превръщат мазнините в мускули

Edna.bg

Голове, рекорди и... Вечеря с китайска храна за Халанд

Gong.bg

Дербито: 271-ия в света Левски срещу №604 ЦСКА

Gong.bg

„Високо напрежение”: Какво съдържат добавките за отслабване, заради които десетки жени са в болница

Nova.bg

Пуснаха под гаранция от 3000 лв. обвинен в убийство на пътя с 24 акта

Nova.bg