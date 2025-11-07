Tesla одобри новия мегаплан за възнаграждение на Мъск от близо 1 трилион долара

Tesla заяви, че акционерите са гласували в подкрепа на плана за заплати на главния изпълнителен директор Илон Мъск за почти 1 трилион долара, със 75% подкрепа сред акционерите с право на глас, съобщи CNBC.

Членовете на борда препоръчаха на акционерите да одобрят плана за заплащане, който те въведоха през септември. Водещите пълномощници Глас Луис и ISS препоръчаха да се гласува против него.

Резултатите от гласуването бяха обявени в четвъртък на годишното събрание на акционерите на компанията в Остин, Тексас.

Отделно предложение, внесено от индивидуален инвеститор Стивън Хоук , призоваваше Tesla да може да инвестира в xAI, стартъпа за изкуствен интелект на Мъск, който беше създаден през март 2023 г., за да се конкурира с OpenAI. Брандън Ерхарт, главен юрисконсулт на Tesla, заяви на срещата, че компанията е „получила повече гласове „за“, отколкото „против“, но че е имало редица въздържали се и че Tesla обмисля следващите стъпки.

Пакетът от възнаграждения за Мъск, който вече е най-богатият човек в света, се състои от 12 транша акции, които ще бъдат предоставени, ако Tesla достигне определени етапи през следващото десетилетие. Това би дало на Мъск и по-големи права на глас в компанията, приемайки исканията , които той отправя публично от началото на 2024 г. Неговата собственост би се увеличила от около 13% на 25%, добавяйки над 423 милиона акции към неговите активи.

Tesla says shareholders approve Musk's $1 trillion pay plan with over 75% voting in favor https://t.co/YizdERJhsU — CNBC (@CNBC) November 6, 2025

Първият транш от акции ще бъде изплатен, ако Tesla достигне пазарна капитализация от 2 трилиона долара. Текущата пазарна капитализация на Tesla е 1,54 трилиона долара. Наградите, обвързани с печалбите от пазарната капитализация, са съчетани с оперативните постижения.

Следващите девет транша ще бъдат отпуснати, ако стойността на Tesla се увеличи с по 500 милиарда долара, до 6,5 трилиона долара. Мъск ще спечели последните два транша, ако пазарната капитализация се увеличи с по 1 трилион долара, което означава, че ще трябва да достигне 8,5 трилиона долара, за да може Мъск да получи пълния пакет.

Tesla също така определи серия от цели за печалба за Мъск, започвайки с 50 милиарда долара годишна коригирана печалба и достигайки до 400 милиарда долара. През третото тримесечие Tesla отчете коригирана EBITDA от 4,2 милиарда долара.

Други цели, свързани с новоодобрения план за заплащане, включват достигане на 20 милиона доставки на превозни средства, 10 милиона активни FSD (пълноценно автономно шофиране) абонамента, 1 милион доставени бота (хуманоидни роботи Optimus) и 1 милион роботизирани таксита в търговска експлоатация. Към днешна дата Tesla е доставила над 8 милиона превозни средства, според изявлението на компанията от септември.

Предложеният план не уточнява дали абонаментите за FSD трябва да бъдат закупени или биха могли да включват безплатни пробни периоди. Tesla в момента предлага частично автоматизирани системи за шофиране, които предлага на пазара като „FSD Supervised“ в САЩ. Компанията възнамерява да подобри своите FSD Supervised системи, така че те да не изискват човешки надзор на борда.

На срещата Мъск заяви, че роботите Optimus „ще премахнат бедността“, „ще осигурят на всички невероятни медицински грижи“ и ще бъдат „по-големи от мобилните телефони, по-големи от всичко“. Той също така каза, че роботите могат да бъдат използвани за „ограничаване на бъдещи престъпления“, като се следят престъпниците и се спират от „извършване на престъпления“.

В момента на пазара няма робот Optimus и Мъск не е посочил целева дата за постигане на тези цели.

Както Ройтерс съобщи по-рано, Мъск все още може да спечели десетки милиарди долари, без да изпълни повечето от целите, определени му от борда, събирайки над 50 милиарда долара само чрез постигане на шепа от по-постижимите цели.

В условията на наградата има и списък с „покрити събития“, които биха позволили на Мъск да печели акции, без да е изпълнил необходимите оперативни етапи.

Покритите събития включват природни бедствия, войни, пандемии и промени в „международни, федерални, щатски и местни закони, разпоредби или други правителствени действия или бездействия“, които биха могли да възпрепятстват способността на компанията да проектира, произвежда или продава своите продукти в бъдеще.

Акционерите гласуваха за новия план, след като Канцлерският съд на Делауеър постанови миналата година, че по-ранният план за заплати на Мъск за 2018 г. е бил неправомерно предоставен от борда на Tesla и трябва да бъде отменен. Мъск обжалва това решение и въпросът ще бъде решен от Върховния съд на щата Делауеър.

В допълнение към ръководството на Tesla, Мъск ръководи xAI, която се сля с X, ръководи SpaceX и нейния бизнес за сателитен интернет Starlink, и е основател на компанията за компютърен интерфейс Neuralink и на тунелното предприятие The Boring Company.

Той е бил силно ангажиран и в политиката, най-вече като е работил за завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом, а след това е ръководил мащабни усилия за съкращаване на федералното правителство в началото на втория си мандат.

Националното бюро за икономически изследвания публикува миналия месец доклад, в който се оценява, че продажбите на Tesla от октомври 2022 г. до април тази година в САЩ биха били с 67% до 83% по-високи без „поляризиращите и партийни действия“ на Мъск.

Новоодобреният план за заплащане не поставя ограничения върху политическата дейност на Мъск и не установява минимално време, което той трябва да прекара на работа в Tesla.