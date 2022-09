Зловещата история на Парижките катакомби

А йфеловата кула, Лувърът, булевардът „Шанз-Елизе“, Триумфална арка – това са само част от световноизвестните забележителности, намиращи се във френската столица Париж.

Всяка година те са посещавани от милиони туристи от цял свят. На не по-малка популярност се радва и една далеч по-зловеща забележителност – катакомбите под града.

Известни и като „Обществените костници“, те представляват мрежа от тунели, намиращи се на около 20 м. под улиците на Париж. Коридорите, по които туристите могат да преминат, са дълги приблизително 2 км. Самата обиколка не се препоръчва за хора, страдащи от клаустрофобия, сърдечни или респираторни заболявания. Децата на възраст до 14 години пък задължително трябва да бъдат придружени от възрастен.

В следващите редове може да научите няколко любопитни факта, свързани с историята на Парижките катакомби:

Костите на 6 млн. души

През XVIII век непрекъснато разрастващият се Париж се изправил пред един сериозен проблем. Гробищата в града се оказали недостатъчно големи, за да поберат телата на всички покойници. На всичкото отгоре, някои от тях били поставяни в твърде плитки гробове, което довело до разпространяването на опасни болести.

В крайна сметка властите решили да преместят част от телата на друго място – в подземията на Париж. Според историците в периода между 1780 и 1814 г. там били откарани тленните останки на около 6 млн. души.

Колко дълги са тунелите под Париж?

Част от катакомбите, в които са разпръснати останките на въпросните 6 млн. души, днес са популярна туристическа забележителност. Любопитна подробност е, че около тях има много други коридори, използвани в миналото като каменни кариери. Някои от тези тунели все още не са проучени. Според изчисленията на учените, общата дължина на подземията вероятно е около 320 км.

Засилен интерес

Парижките катакомби предизвикали интереса на по-привилегированите жители на града още със създаването си. Първият значим посетител бил графът на Артоа (по-късно крал Шарл Х) през 1787 г. Публичните посещения започнали след реновацията на тунелите и края на Наполеоновите войни през 1815 г. Първоначално достъпът до подземията бил позволен само няколко пъти годишно, но постепенно обиколките с гид започнали да зачестяват.

Недоволството на Църквата

Напливът от посетители нанесъл сериозни щети на катакомбите, в резултат на което през 1830 г. бил въведен специален пропускателен режим. Само три години по-късно подземията били напълно затворени. Една от основните причини за това била намесата на Църквата, която не искала да бъдат излагани на показ „свещени“ кости. През 1850 г. забраната била частично отменена.

Първоначално били разрешени само четири посещения в рамките на една година, но общественият натиск накарал властите да увеличат значително броя на позволените влизания в катакомбите.

„Царството на смъртта“

Входът към катакомбите се намира в западния павилион на бившата градска порта, известна с името „Адската порта“. След слизане по тясно спираловидно стълбище, дълго 19 метра и преминаване на проход от измазан камък, посетителите се озовават пред скулптура, създадена още преди тунелите да се превърнат в огромна гробница. Тя представлява модел на парижката крепост Port-Mahon. Близо до нея се намира и входът към костницата – каменен портал, на който на френски език са изписани думите „Спрете! Това е Царството на смъртта“.

Зловещи декорации

Подредбата на костите, поставени в катакомбите, изумява всеки, имал възможността да види тази необичайна и зловеща забележителност. Някои от черепите например са наредени под формата на сърца или кръгове. Вероятно най-известната декорация е т. нар. „Бъчва“. Тя се състои от колона, около която са подредени голям брой черепи и други кости. Експертите отбелязват, че „Бъчвата“ не само изглежда впечатляващо, но и изпълнява функцията на подпорен стълб, който не позволява на тавана да се срути.

В катакомбите има и други паметници, създадени преди повече от три века. Сред тях е фонтанът La Samaritaine, наречен така заради добавените по-късно гравюри. Съществуват и множество ръждиви порти, които блокират достъпа до други, непосещавани части на подземията.

Гъби в катакомбите

През XIX век един жител на Париж, останал в историята с името мосю Шамбери, решил да влезе в катакомбите. В едно от помещенията, които посетил, се натъкнал на нещо изненадващо – диви гъби. Тогава му хрумнала идеята, че може да използва изоставените тунели, за да отглежда собствени гъби. Условията в мрачните и влажни подземия били идеални за тази цел. Примерът му скоро бил последван и от други градинари. Отглеждането на гъби в катакомбите постепенно се превърнало в доходоносен бизнес. В интерес на истината, тази необичайна практика продължава и до днес. Все още има градинари, които отглеждат гъби в някои от рядко посещаваните части на катакомбите.

Катакомбите през Втората световна война

Парижките катакомби били използвани както от германската армия, така и от нейните противници по време на Втората световна война. В подземията имало няколко немски бункера. Освен това там бил разположен и главният щаб на водачите на Съпротивата (той се намирал на едва 500 м. от един от бункерите). Нейните членове също така използвали тунелите, за да се крият от нацистите и да извършват изненадващи атаки.

Кражба на вино

През 2017 г. новината за едно дръзко престъпление привлече вниманието на цяла Франция. Неизвестни лица откраднали 300 бутилки вино от частна изба, намираща се в Париж. Общата им стойност възлизала на приблизително 250 000 евро.

Любопитното в случая е, че крадците използвали катакомбите, за да осъществят плана си. Те успели да се промъкнат в подземията без никой да ги забележи и прокопали малък тунел, през който достигнали избата. След това престъпниците изнесли бутилките, преминавайки през дългите коридори под френската столица.

Thieves bore into cellar from Paris catacombs to steal €250,000 of wine https://t.co/8MDsXcj4BW