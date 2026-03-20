Свят

Полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС

20 март 2026, 22:24
Съдът в Полша призна еднополовите бракове, сключени в други страни от ЕС
Източник: AP/БТА

В ърховният административен съд на Полша постанови днес, че еднополовите бракове, сключени в други държави членки на Европейския съюз, трябва да бъдат признати от полската държава – решение с историческо значение за правата на ЛГБТ общността в тази страна с католически традиции, предаде "Франс прес".

Това безпрецедентно решение беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала.

Делото беше заведено от двама поляци – Якуб Куприак-Троян и неговият съпруг Матеуш Троян, сключили брак в Берлин през 2018 г. Желаейки да се установят в Полша, те се сблъскаха с отказ за регистрация в Гражданския регистър на Варшава, тъй като полската конституция дефинира брака като съюз между мъж и жена.

ЕП иска признаване на еднополовите бракове в ЕС

През ноември Съдът на ЕС постанови, че еднополовите бракове, сключени в дадена държава членка на блока, трябва да бъдат признавани във всички държави членки. Оставаше неясно дали Полша, която неколкократно се е противопоставяла на ЕС по въпроса за правата на представителите на ЛГБТИК общността, ще приеме това решение.

"Днес отбелязваме един празник на човешките права, едно невероятно решение, което беше толкова необходимо", заяви пред журналистите Павел Кнут, един от адвокатите на двойката. 

По думите на съдия Лешек Кирнашек, полската конституция не забранява признаването на бракове, сключени в други страни от ЕС.

"Правилата на ЕС гарантират на всеки гражданин правото на свободно движение и забраняват всякаква дискриминация на основата на пол и сексуална ориентация", подчерта той. 

Въпреки това, според адвокатите, първоначално не става ясно дали решението се отнася за всички еднополови двойки, сключили брак в чужбина, или само за тези, които са пребивавали там за дълъг период от време.

Съдът не уважи еднополов брак в България

Според правозащитни организации около 30 000 до 40 000 такива брака са сключени от полски граждани в чужбина.

Полша е една от последните европейски държави, които не са легализирали нито еднополовите бракове, нито еднополовите граждански съюзи, наред с България, Румъния и Словакия.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
еднополови бракове Полша Европейски съюз
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

