Съдят Марая Кери за 20 млн. долара заради „All I Want for Christmas Is You“

С ъдят Марая Кери заради коледната класика от 1994 г. "All I Want for Christmas Is You".

Тя е съдена от Анди Стоун - автор на песни, който твърди, че е бил съавтор на песен със същото заглавие пет години по-рано.

В жалба, подадена във федералния съд в Ню Орлиънс, Анди Стоун иска най-малко 20 милиона долара обезщетение от Кери, нейния съавтор и Sony Music Entertainment за нарушаване на авторски права и незаконно присвояване, наред с други искове.

