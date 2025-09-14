Свят

Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му

Той е бил на 46 години

14 септември 2025, 16:15
Световен шампион в бокса е открит мъртъв в дома му
Източник: iStock

Б ившият двукратен световен шампион Рики Хатън беше намерен мъртъв в дома си в Манчестър. Според полицията до момента няма подозрителни обстоятелства около смъртта му. Той е починал едва на 46 години.

Хатън спечели световната титла на IBF в супер лека категория през 2005 г.,  когато победи бъдещия член на Залата на славата Костя Цзю с нокаут в 11-тия рунд. 

Година по-късно спечели титлата на WBA в лека категория срещу Луис Колазо през 2006 г. Хатън се изправи срещу най-добрите боксьори от поколението си, включително Костя Цзю, Флойд Мейуедър и Мани Пакиао.

След загубата от Пакиао, Хатън се оттегли от спорта, връщайки се да се изправи срещу Вячеслав Сенченко в края на 2012 г. Тогава той водеше по точки, но беше спрян с удар в корема в деветия рунд. Хатън обяви ново оттегляне след този мач, казвайки, че се нуждае от "още една битка", за да види дали все още има сили за ринга.

Източник: БГНЕС    
