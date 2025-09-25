„Стар Трек“ легендата Уилям Шатнър приет по спешност в болница

И коната на „Стар Трек“ Уилям Шатнър е приет по спешност в болница в Лос Анджелис, след като получил внезапен здравословен проблем в дома си в сряда следобед. Новината предизвика вълна от притеснение сред феновете на 94-годишния актьор, известен с ролята си на капитан Джеймс Т. Кърк.

Според TMZ, Шатнър е изпитал рязък спад на кръвната захар и лично е повикал екип на спешна помощ. Линейка е пристигнала в дома му като предпазна мярка, а по-късно актьорът е бил транспортиран в болница за преглед. По информация на изданието, той вече се чувства „добре“ и „си почива“.

Здравословни проблеми през годините

Холивудската легенда неведнъж е говорила открито за здравето си.

През март 2024 г. Шатнър сподели, че е диагностициран с меланом в четвърти стадий – агресивна форма на рак на кожата. Той открил малка бучка под дясното си ухо и след второ лекарско мнение се оказало, че става дума за сериозно заболяване.

„Беше меланом, стадий 4“, разкри той. „Казаха ми, че ако лечението не проработи, ми остават около пет месеца.“

Актьорът се подложил на операция и отдава спасението си на стриктен курс имунотерапия, който според думите му е „дарил втори живот“.

Шатнър страда и от хроничен шум в ушите (тинитус), появил се още през 1967 г., когато при снимките на епизода „Арена“ от „Стар Трек“ бил твърде близо до експлозия със специални ефекти.

Уилям Шатнър не забавя темпото дори на 94

Въпреки възрастта и здравословните трудности, звездата от „Стар Трек“ продължава да живее активно. През 2021 г., на 90-годишна възраст, той стана най-възрастният човек, летял в космоса, като се включи в мисията NS-18 на компанията Blue Origin на Джеф Безос.

„Беше дълбоко преживяване, което ме изпълни с магията на връзката с целия живот на Земята“, сподели актьорът пред On The Red Carpet Icons.

Съвсем наскоро, през септември 2025 г., 94-годишният Шатнър обяви, че през ноември ще пътува до Галапагоските острови за участие в международния конгрес „Space 2 Sea“. Сред лекторите на събитието ще бъдат световноизвестният астрофизик д-р Нийл деГрас Тайсън и бившата астронавтка на НАСА д-р Катрин Съливан.