Евакуират жителите на част от Севлиево

В Севлиево евакуират жители на северната част на града. Общината предприе извеждане на жители на улица "Крайбрежна" и съседните, където водите, след разлива на реката на места достигат 1,20 метра.

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата. Поради наводнен участък временно е ограничено движението в двете посоки при километър 7 на пътя Севлиево – Габрово, предаде БНР.

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Обстановката след проливните дъждове в Габрово и Дряново остава усложнена.

Сигнали за наводнени къщи има и в Трявна. Работи се по отводняването на жилища, почистване на затлачени дерета и на наноси от пътната и уличната мрежа.

Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Няколко са критичните райони в областта, където са се образували свлачища. Затова и пътят Трявна – Царева ливада остава затворен. Екипи разчистват падналите дървета и кална маса. Има обходен маршрут през Сенник и Душево. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

За днес за Габровска област е обявен жълт код за значителни валежи.