Свят

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Фалшивата новина, която се появява редовно във Франция още от първия мандат на Еманюел Макрон през 2017 г. набира поддръжници в САЩ

19 септември 2025, 22:43
Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит
Източник: Getty Images

Е манюел и Брижит Макрон възнамеряват да представят "научни факти" и снимки като доказателство за женския пол на първата дама на Франция по дело за клевета срещу американска инфлуенсърка, потвърди днес един от адвокатите на президентската двойка, цитиран от Франс Прес.

Френският президент и съпругата му заведоха дело срещу крайнодясната подкастърка Кендис Оуенс за това, че е разпространявала слухове в интернет в продължение на години, според които Брижит Макрон "е родена като мъж".

Отговорът на Макрон за това защо носи две халки

"Ще бъдат представени и научни експертизи, които ще покажат неверността на твърденията, която инфлуенсърката е направила пред милионите си абонати", заяви Том Клеър, адвокат на президентската двойка, без да уточнява от какво естество са тези доказателства.

"Все още не можем да разкрием цялата ни стратегия, но сме готови да покажем изчерпателно, в общи и специфични подробности, че изявленията по адрес на Брижит Макрон са неверни. Ищците ще представят също снимков материал, който показва г-жа Макрон по време на бремеността ѝ и заедно с децата ѝ", добави адвокатът, като уточни, че президентската двойка е завела делото с неохота. Според него явяването пред съда и представянето на доказателствата "е изключително неловко за двойката, но тя желае да сложи веднъж завинаги край на лъжите по неин адрес".

Осъдиха две жени за клевета за твърдения, че Брижит Макрон е транссексуална

Фалшивата новина, която се появява редовно във Франция още от първия мандат на Еманюел Макрон през 2017 г. набира поддръжници в САЩ, откакто Кендис Оуенс започна да я разпространява, като ѝ придаде широк отзвук с поредицата от видеа, озаглавени "Да станеш Брижит".

Във Франция фалшивата информация гласеше, че Брижит Макрон, с моминско име Троньо, никога не е съществувала и че всъщност брат ѝ Жан-Мишел е приел този образ, след като си е променил пола. Двете жени Наташа Рей и Амандин Роа, които разпространиха слуха, бяха осъдени миналата година да платят обезщетения на Брижит Макрон и Жан-Мишел Троньо.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Брижит Макрон Еманюел Макрон Дело за клевета Фалшиви новини Кандис Оуенс Научни доказателства Женски пол Първа дама Интернет слухове Снимки от бременност
