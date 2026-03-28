Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

М омче на тринадесет години е починало, след като е било намушкано в западногерманския град Витен, съобщи полицията, цитирана от ДПА. Органите на реда добавиха, че бащата на момчето е задържан като заподозрян извършител на престъплението.

Майката на момчето и 9-годишната му сестра са тежко ранени, съобщи говорител на полицията.

Той посочи, че „спорът е започнал в жилищна сграда, след което е продължил на улицата, където момчето е починало въпреки незабавната медицинска намеса“.

Ein Mann (40) soll in Witten seine Familie mit einem Messer angegriffen haben. Der Sohn (13) starb, Mutter (38) und Tochter (9) wurden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, der Täter wurde gefasst. https://t.co/IeO2gKwOEr pic.twitter.com/3CsdO7SxWx — Blick (@Blickch) March 28, 2026

Сестра му и майка му са били прегледани от лекари от спешна помощ на място, преди да бъдат преместени в болница.

Органите на реда съобщават, че „няма повече подробности за мотива“. Започнало е разследване на убийството.

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда.

Районът пред сградата е отцепен, докато полицията изчаква екип от криминалисти като част от разследването.