Проучване: Половината хора в Дания смятат САЩ за заплаха, 78% са против продажбата на Гренландия

П очти половината от датчаните вече смятат, че САЩ представляват значителна заплаха за страната им, а преобладаващото мнозинство е против Гренландия да стане част от САЩ, показва ново проучване на общественото мнение.

Изследването на YouGov, споделено ексклузивно с Guardian, идва след седмици на напрежение между Дания, Гренландия и САЩ заради многократните твърдения на Доналд Тръмп, че планира да поеме контрола над автономната територия, която е част от датското кралство.

Арктическият остров, който има население от 57 000 души, в миналото е бил управляван като колония от Дания, която продължава да контролира външната му политика и политиката на сигурност. Интересът на Тръмп към Гренландия идва в момент на нарастващ импулс за съществуващото преди това движение за независимост.

Проучването сред малко над 1000 души в Дания, проведено между 15 и 22 януари, установи, че 46% смятат, че САЩ са или „много голяма заплаха“, или „доста голяма заплаха“ за Дания.

Този процент е по-висок от броя на заявилите, че смятат Северна Корея и Иран за заплаха - съответно 44% и 40%. Но заплахата от Русия остава значително по-висока - 86% от анкетираните са заявили, че смятат Москва за заплаха.

