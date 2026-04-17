ВМС на САЩ признаха за „произшествие от клас А“ край бреговете на Иран. Изгубеният апарат не е просто дрон, а „летящ шпионин“, чиято цена надвишава три пъти тази на изтребител F-35

САЩ призна загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това
С лед дни на мълчание, Пентагонът официално потвърди: един от най-скъпите и технологично напреднали активи на американското разузнаване – MQ-4C Triton, е изчезнал над стратегическия Ормузки проток на 9 април 2026 г. Макар причините за катастрофата да остават в секретност, инцидентът е класифициран като „Class A Mishap“ – най-тежката категория произшествие във ВМС на САЩ, придружено от загуба на актив на стойност 238,2 милиона долара. Преди сигнала да изчезне, дронът е претърпял рязък срив от 15 000 до 3 000 метра височина, подавайки последователно кодове 7400 (загуба на връзка) и 7700 (обща спешност).

„Очите“ на флота: Какво всъщност представлява Triton?

MQ-4C Triton не е типичният ударен дрон. Това е морският вариант на известния RQ-4 Global Hawk, но с драстични подобрения за работа над океана.

Мащаби на гигант: С размах на крилете от близо 40 метра (повече от Boeing 737), той лети над 17 000 метра – над обсега на повечето стандартни зенитни системи.

Издръжливост: Машината остава във въздуха над 30 часа, покривайки милиони квадратни мили. Докато един апарат е изгубен край Иран, друг Triton бе засечен на 16 април да кръжи над 12 часа край бреговете на Куба (Хавана и Гуантанамо Баи), демонстрирайки глобалния обсег на платформата.

Радарът ZPY-3 MFAS

Това е „сърцето“ на Triton. Радарът позволява 360-градусово наблюдение и може да идентифицира плавателни съдове при всякакви условия, „виждайки“ през гъста облачност или бури.

Сравнение: Triton срещу F-35 и P-8 Poseidon

Докато F-35 е острието на атаката, Triton е „мозъкът“, осигуряващ координатите. Загубата на една от едва 20 налични машини е стратегически удар по капацитета за ранно предупреждение в Персийския залив.

Загубата е болезнена не само заради информацията, но и заради финансовия мащаб. Ето как се съпоставя MQ-4C с други водещи платформи:

Характеристика MQ-4C Triton F-35A Lightning II P-8 Poseidon (Пилотиран)
Цена за единица ~$240 млн. ~$80 млн. ~$175 млн.
Екипаж 0 (дистанционен) 1 пилот 9 души
Продължителност 30+ часа ~2 часа ~10 часа
Роля Стратегическо разузнаване Многоцелеви изтребител Лов на подводници/Патрул

Контекстът на загубата: Ескалация или технически срив?

Липсата на официално обвинение към Иран оставя място за две теории:

Електронна война: Възможно заглушаване на връзката със сателитната база в Сигонела, Италия, довело до дезориентация.

Механичен отказ: Срив в единствения двигател Rolls-Royce на голяма височина прави машината неспасяема.

Черната серия за американската авиация

Тази загуба не е изолиран случай. Изминалата година бе тежка за САЩ в региона:

Април 2026: Свален F-15E и загубен A-10 при спасителна мисия.

Март 2026: Катастрофа на KC-135 в Ирак (6 жертви).

Февруари 2026: Унищожен на земята E-3 Sentry при ракетна атака.

Загубата на Triton над Ормуз е най-скъпият единичен инцидент досега. Тя лишава CENTCOM от възможността да следи в реално време иранските ракетни катери в протока, докато вниманието на Вашингтон се отклонява и към Карибите заради нарастващото напрежение с военната хунта в Куба.

Източник: nationalinterest.org/The war zone    
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Ормузкият проток е отворен, но на каква цена: Колко бързо ще се върнат корабите

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

„Шокиращо и непростимо“: Киър Стармър бесен заради гаф с новия посланик в САЩ

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Мога ли да разхождам котката си навън

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Мощна коалиция за Ормузкия проток: 40 държави готвят военна мисия за сигурност

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

Какво сънуват хората точно преди да умрат, разкрива проучване

Ново проучване сред терминално болни разкрива, че сънищата преди смъртта не са случайни. Пациентите често виждат стълбища, бяла светлина или починали близки, които ги чакат. Учените смятат, че тези видения са механизъм за психологическо справяне и мир

Обрат за детските градини в София: Съдът спря част от новите правила за прием

ООН: Над 38 000 жени и момичета са убити във войната в Газа до края на 2025 г.

Регистрирани са общо 71 000 смъртни случая

Кадри от историческата мисия на екипажа на „Артемис II“, който се отдалечи на рекордните 400 000 км от Земята

Защо НАСА блокира основни функции на iPhone 17 Pro Max в космоса

Астронавтите от мисията „Артемис II“ 2 използва новия модел на Apple единствено като камера. Агенцията е закупила устройствата самостоятелно, след като 8-кратното оптично увеличение е преминало през строги 4-степенни тестове за безопасност

Нов дрон изплува край Крапец, сапьори обезвредиха и граната в село Староселец

Военноморските сили бяха вдигнати на крак за две паралелни операции в Североизточна България. Специализиран екип взриви на място безпилотен апарат с експлозив на плажа, след което обезопаси и корозирала ръчна граната в община Провадия

A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоков

ЕС ще тества клаузата за взаимопомощ заради заплахите на Тръмп към НАТО

Учението, след което ще има и второ, ръководено от министрите на ЕС, идва в момент, когато Тръмп разклаща доверието в НАТО

Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност

Министър Иван Христанов съобщи за спасена продукция за над 40 млн. лв. и обяви изграждането на 21 нови станции; служителите в Агенцията за борба с градушките ще получат допълнителни възнаграждения

Иран отвори Ормузкия проток, но Тръмп постави ултиматум: Блокадата остава до „финалната сделка“

Новината съобщи иранският външен министър Абас Арагчи

Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

С остра реторика срещу войната и неравенството, Светият отец влезе в директен сблъсък с Доналд Тръмп

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Въпреки засиленото полицейско присъствие и сигналите за планирана атака с дронове, от Скотланд Ярд уверяват, че към момента няма повишен риск за обществената сигурност

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

Времето и ремонтите

Слънчево в Деня на изборите

Отиде си Котаракът Румен – интернет любимецът, който ни научи да гледаме на живота с хумор

С обич, изненади и... напрежение: как Виктория Бекъм отпразнува 52-ия си рожден ден

Гьонов: Мислим за благото на националите отбори

Ето кога ще се играе дербито на Пловдив

Андрей Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

Иран отваря напълно Ормузкия проток

