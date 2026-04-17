САЩ призна загубата на дрона MQ-4C Triton за $240 млн. над Ормуз, какво означава това

С лед дни на мълчание, Пентагонът официално потвърди: един от най-скъпите и технологично напреднали активи на американското разузнаване – MQ-4C Triton, е изчезнал над стратегическия Ормузки проток на 9 април 2026 г. Макар причините за катастрофата да остават в секретност, инцидентът е класифициран като „Class A Mishap“ – най-тежката категория произшествие във ВМС на САЩ, придружено от загуба на актив на стойност 238,2 милиона долара. Преди сигнала да изчезне, дронът е претърпял рязък срив от 15 000 до 3 000 метра височина, подавайки последователно кодове 7400 (загуба на връзка) и 7700 (обща спешност).
The U.S. Navy has confirmed the loss of an MQ-4C Triton unmanned surveillance drone, valued at around $240 million, classifying the incident as a Class A flight mishap, the most serious category used in U.S. military…
„Очите“ на флота: Какво всъщност представлява Triton?
MQ-4C Triton не е типичният ударен дрон. Това е морският вариант на известния RQ-4 Global Hawk, но с драстични подобрения за работа над океана.
Мащаби на гигант: С размах на крилете от близо 40 метра (повече от Boeing 737), той лети над 17 000 метра – над обсега на повечето стандартни зенитни системи.
Издръжливост: Машината остава във въздуха над 30 часа, покривайки милиони квадратни мили. Докато един апарат е изгубен край Иран, друг Triton бе засечен на 16 април да кръжи над 12 часа край бреговете на Куба (Хавана и Гуантанамо Баи), демонстрирайки глобалния обсег на платформата.
A US Navy MQ-4C Triton drone (callsign BLKCAT6) spent over 12 hours circling off Cuba's coast on April 16.
It made multiple passes near Havana and Guantanamo Bay at 49,000 feet before returning to Florida.… pic.twitter.com/OdISn0wMrb
Радарът ZPY-3 MFAS
Това е „сърцето“ на Triton. Радарът позволява 360-градусово наблюдение и може да идентифицира плавателни съдове при всякакви условия, „виждайки“ през гъста облачност или бури.
Сравнение: Triton срещу F-35 и P-8 Poseidon
Докато F-35 е острието на атаката, Triton е „мозъкът“, осигуряващ координатите. Загубата на една от едва 20 налични машини е стратегически удар по капацитета за ранно предупреждение в Персийския залив.
Загубата е болезнена не само заради информацията, но и заради финансовия мащаб. Ето как се съпоставя MQ-4C с други водещи платформи:
|Характеристика
|MQ-4C Triton
|F-35A Lightning II
|P-8 Poseidon (Пилотиран)
|Цена за единица
|~$240 млн.
|~$80 млн.
|~$175 млн.
|Екипаж
|0 (дистанционен)
|1 пилот
|9 души
|Продължителност
|30+ часа
|~2 часа
|~10 часа
|Роля
|Стратегическо разузнаване
|Многоцелеви изтребител
|Лов на подводници/Патрул
Контекстът на загубата: Ескалация или технически срив?
Липсата на официално обвинение към Иран оставя място за две теории:
Електронна война: Възможно заглушаване на връзката със сателитната база в Сигонела, Италия, довело до дезориентация.
Механичен отказ: Срив в единствения двигател Rolls-Royce на голяма височина прави машината неспасяема.
Черната серия за американската авиация
Тази загуба не е изолиран случай. Изминалата година бе тежка за САЩ в региона:
Април 2026: Свален F-15E и загубен A-10 при спасителна мисия.
Март 2026: Катастрофа на KC-135 в Ирак (6 жертви).
Февруари 2026: Унищожен на земята E-3 Sentry при ракетна атака.
A U.S. MQ-4C Triton unmanned aerial vehicle has begun active reconnaissance flights near Cuban territory.
Amid the deescalation of the conflict with Iran, the WH may be preparing for actions against the military Junta of Cuba, likely aimed at regime change. pic.twitter.com/FLVVvWzbUJ
Загубата на Triton над Ормуз е най-скъпият единичен инцидент досега. Тя лишава CENTCOM от възможността да следи в реално време иранските ракетни катери в протока, докато вниманието на Вашингтон се отклонява и към Карибите заради нарастващото напрежение с военната хунта в Куба.