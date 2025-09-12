Свят

Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста

ЕБО ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход

12 септември 2025, 21:48
Ръководителят на Европейския банков орган се оттегля от поста
Източник: ЕБО

Р ъководителят на Европейския банков орган Хосе Мануел Кампа обяви, че е подал оставка и ще се оттегли от поста си на 31 януари, съобщи „Ройтерс“.

Жозе Мануел Кампа е председател на ЕБО от март 2019 г. Миналата година мандатът му беше удължен с още пет години до май 2029 година.

ЕБО ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход до назначаването на нов председател, допълни говорителката.

Европейският банков орган е независим орган на ЕС, основан през 2011 г., първоначално със седалище в Лондон, а към момента в Париж. Неговата мисия е да гарантира ефективно и последователно регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор, пише на страницата на ЕБО.

ЕБО е част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от три надзорни органа: Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган (ЕБО) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Системата включва също Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи и националните надзорни органи.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
ЕБО Хосе Мануел Кампа
