Руска атака в Харков уби 13 000 прасета

Т ринадесет хиляди прасета бяха убити при руска атака с дронове срещу свинекомбинат в Харковска област, Североизточна Украйна. Един работник бе ранен, предаде Укринформ, като се позова на украинската Държавна служба за извънредни ситуации.

⚡️🐷 Russia vs. farm. Russian kamikaze drones killed about 13,000 pigs on a local farm in Nova Vodolaha, Kharkiv region, State Emergency Service said.



📷 DSNS/Telegram pic.twitter.com/0C199gDz84 — Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) October 3, 2025

Тя съобщи в "Телеграм", че атаката е била извършена в района на село Нова Водолаха. В резултат е избухнал голям пожар, като са изгорели осем сгради, където били отглеждани прасета.

Last night, russians savagely shelled Poltava, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions w/ drones, ballistic and cruise missiles, hitting energy and civil infrastructure, residential homes.



Also, 20 drones (!) targeted a big farm, killing 13 thousand of pigs.



russia is a death cult. pic.twitter.com/Xh4Vhay3fF — Olena Halushka (@OlenaHalushka) October 3, 2025

Руските въоръжени сили често взимат на прицел пограничната Харковска област при всекидневните си нападения срещу съседната страна с дронове и ракети.

На 24 февруари 2022 г. Русия предприе пълномащабно нахлуване в Украйна, което значително ескалира конфликта, започнал през 2014 г. Оттогава украинската територия е обект на постоянни атаки от страна на руските въоръжени сили.

Харковска област, разположена в североизточната част на страната и граничеща пряко с Русия, се превърна в една от най-интензивно обстрелваните зони.Още в първите дни на инвазията Харков, вторият по големина град в Украйна и административен център на областта, беше подложен на тежки бомбардировки и опити за превземане. Въпреки ожесточените сражения, украинските сили успяха да удържат града, но целият регион остана под заплаха от ракетни и дронови удари.

Географската близост до руската граница прави Харковска област особено уязвима, като руските сили често я използват като мишена за своите ежедневни нападения. През последните месеци Русия засили използването на дронове, включително ударни безпилотни апарати, за атаки срещу гражданска инфраструктура, енергийни съоръжения и селскостопански обекти. Тези нападения имат за цел да подкопаят икономиката на Украйна и да причинят широкомащабни разрушения. Инфраструктурата, свързана с хранително-вкусовата промишленост, също е ставала обект на целенасочени удари, което води до значителни материални щети и загуби на добитък, както и до застрашаване на човешки животи.