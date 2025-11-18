Свят

Румъния евакуира две села до границата с Украйна

Причината е пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ.

18 ноември 2025, 08:51
Румъния евакуира две села до границата с Украйна
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Р умънските власти обявиха евакуация на населението на две крайдунавски села в окръг Тулча заради пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ. 

Пожарът на борда на плавателния съд е предизвикан от масирана руска дронова атака срещу град Измаил в Украйна, предаде БНР.

Корабът "ORINDA" е турски и е натоварен с близо 4000 тона втечнен газ. 16-членният екипаж е в безопасност. Заради риска от голяма експлозия бяха евакуирани над 200 души от румънските села Плауру и Чаталкьой, които се намират на отсрещния бряг, на около 500 метра от танкера.

При тази атака срещу Украйна Русия е използвала 20 дрона. Мишени са били и други украински населени места.

Във вторник сутрин властите в Харковска област в Източна Украйна съобщиха, че е било убито младо момиче, а най-малко девет души са били ранени при руска ракетна атака. Вчера беше съобщено за трима загинали и 13 ранени в жилищен квартал на град Балаклия в Харковска област. За още две цивилни жертви се съобщава в Днепропетровска област.

Според руски медийни канали в Telegram, украинските военни са ударили тази нощ контролирана от Русия топлоелектрическа централа в окупираната Донецка област. Публикувани клипове показват голяма експлозия и последвал пожар след удар със снаряд по целта.

В Париж беше подписано вчера споразумение Франция да произведе и да предостави на Украйна 100 изтребителя "Рафал" и 8 системи за противовъздушна отбрана със среден обсег. Не се съобщават подробности около финансирането на сделката с изтребителите, чието производство трае поне три години и чиято обща цена трябва да възлиза на 7-8 милиарда евро.

Източник: БНР    
Последвайте ни
Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

18 ноември: „Ще ви погребем“ – фразата, която разтърси света през 1956 г.

18 ноември: „Ще ви погребем“ – фразата, която разтърси света през 1956 г.

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
BYD ускорява европейската експанзия с 2000 дилъра и потенциален трети завод

BYD ускорява европейската експанзия с 2000 дилъра и потенциален трети завод

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гръцките железничари започват национална стачка

Гръцките железничари започват национална стачка

Свят Преди 8 минути

Основните проблеми се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Свят Преди 11 минути

Актрисата е починала от остра и хронична хипоксична дихателна недостатъчност, сочи смъртният акт

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Свят Преди 39 минути

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Свят Преди 1 час

Трусът е усетен и в гръцката столица Атина

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Свят Преди 1 час

След това той ще бъде на визита и в Ливан

Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Москва: Предотвратен е опит за покушение срещу Сергей Шойгу

Свят Преди 1 час

Службите твърдят, че са установили „украинска следа“

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Свят Преди 1 час

„Хамас“ от своя страна отказа да се разоръжи

<p>Четири комисии в НС гледат проектобюджета за 2026 г.</p>

Четири комисии в НС гледат на първо четене проектобюджета за 2026 г.

България Преди 2 часа

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Новото попълнение Алекс не успя да измъкне Безименните от Изолатора

Тази стратегия намалява приема на алкохол

Тази стратегия намалява приема на алкохол

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Редовната консумация на риба подобрява съня, здравето на сърцето, ума и зрението

Редовната консумация на риба подобрява съня, здравето на сърцето, ума и зрението

Любопитно Преди 2 часа

Много видове риба са богати на омега-3 мастни киселини

Този евтин продукт действа по-добре от модерните хранителни добавки

Този евтин продукт действа по-добре от модерните хранителни добавки

Любопитно Преди 2 часа

Един от най-лесните и евтини начини да подобрите диетата си е да ядете повече бобови растения

,

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"

България Преди 2 часа

Системата "Бонус-малус" влиза до февруари

Защо Путин е готов да плати почти всяка цена за Покровск

Защо Путин е готов да плати почти всяка цена за Покровск

Свят Преди 10 часа

Подобно на Бахмут, Покровск вече лежи в руини

ЕК очаква от България присъди за корупция

ЕК очаква от България присъди за корупция

България Преди 11 часа

Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Свят Преди 11 часа

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Артистите от “Поетите” блокирани в Солун заради силен вятър (СНИМКА)

Edna.bg

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Edna.bg

Интересът към Марин Петков не стихва, но няма нито една оферта

Gong.bg

Милионите срещу амбицията: Шотландия срещу България

Gong.bg

Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите

Nova.bg

Жълт код за валежи и силен вятър в няколко области на страната

Nova.bg