Републикански депутат е в затвора по обвинения в разпространение на детска порнография

Р епубликнски законодател е в затвора в очакване на съдебен процес по обвинения в разпространение на материали за сексуално насилие над деца. Ар Джей Мей от Южна Каролина подаде оставка от мястото си в Държавния представителен дом на щата.

Писмото за оставка на Мей е датирано от четвъртък, 25 септември, но пристигна в офисите на ръководството на Камарата едва на 29 сутринта. В писмото Мей пише, че „е в най-добрия интерес на семейството и избирателите ми да подам оставка незабавно“. В него не се споменават 10-те обвинения, с които се сблъсква, нито повече от десетилетието в затвора, което прокурорите посочиха, че Мей може да получи, ако бъде осъден, предаде PBS News.

Обратният адрес на писмото е пощенска кутия на Мей в Лексингтън. В момента той е задържан в затвора на окръг Еджфийлд без право на гаранция, докато очаква съдебен процес, който може да започне още следващия месец.

A South Carolina Republican lawmaker in jail awaiting trial on charges he distributed sexual abuse material involving children has resigned his seat in the state House. https://t.co/RS5NZWAyTg — PBS News (@NewsHour) August 12, 2025

Трикратният републикански представител е обвинен, че e разменял снимков и видео материал на деца, участващи в сексуални актове, чрез социалната мрежа Kik за около пет дни през пролетта на 2024 г., според съдебни документи, които подробно описват видеоклиповете. Политикът е използвал псевдонима "joebidennnn69", като подигравка с предишния президент на САЩ, Джо Байдън.

Прокурорите заявиха, че файловете са качвани и изтегляни чрез домашната Wi-Fi мрежа на Мей и неговия мобилен телефон. Някои от тях били скрити чрез използването на частна мрежа, но други били директно свързани с неговите интернет адреси.

По време на съдебното му изслушване адвокатът на Мей предположи, че някой може да е използвал паролата за Wi-Fi, която била показана на табло зад снимка, която съпругата на Мей може да е публикувала онлайн.

Мей е баща на две малки деца.

Всяко от 10-те обвинения носи присъда от 5 до 20 години затвор при осъждане.

Призивите за оставката на Мей бяха почти единодушни в Камарата на представителите на Южна Каролина, включително от членове, които бяха най-близо до Мей, тъй като той помогна за основаването на Freedom Caucus, групата на най-консервативните членове на Камарата. Миналия месец Етичният комитет на Камарата започна разследване, което изглеждаше като първа стъпка към изгонването на Мей от Камарата.

Мей работеше като политически консултант. Той беше избран през 2020 г. и през петте си години в Камарата разстрои много от основните републиканци, тъй като продължи да управлява кампании за хора, които се опитваха да изместят действащи представители в първичните избори на Републиканската партия.

Времето на оставката на Мей би трябвало да позволи заместникът му да бъде избран на специални избори преди началото на сесията на Общото събрание през 2026 г. през януари.