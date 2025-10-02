Свят

Републикански депутат е в затвора по обвинения в разпространение на детска порнография

Ар Джей Мей е разпространил стотици видеа и снимки на деца, извършващи сексуални актове

2 октомври 2025, 12:38
Републикански депутат е в затвора по обвинения в разпространение на детска порнография
Източник: Istock

Р епубликнски законодател е в затвора в очакване на съдебен процес по обвинения в разпространение на материали за сексуално насилие над деца.  Ар Джей Мей от Южна Каролина подаде оставка от мястото си в Държавния представителен дом на щата.

Писмото за оставка на Мей е датирано от четвъртък, 25 септември, но пристигна в офисите на ръководството на Камарата едва на 29 сутринта. В писмото Мей пише, че „е в най-добрия интерес на семейството и избирателите ми да подам оставка незабавно“. В него не се споменават 10-те обвинения, с които се сблъсква, нито повече от десетилетието в затвора, което прокурорите посочиха, че Мей може да получи, ако бъде осъден, предаде PBS News.

Обратният адрес на писмото е пощенска кутия на Мей в Лексингтън. В момента той е задържан в затвора на окръг Еджфийлд без право на гаранция, докато очаква съдебен процес, който може да започне още следващия месец.

Трикратният републикански представител е обвинен, че e разменял снимков и видео материал на деца, участващи в сексуални актове, чрез социалната мрежа Kik за около пет дни през пролетта на 2024 г., според съдебни документи, които подробно описват видеоклиповете. Политикът е използвал псевдонима "joebidennnn69", като подигравка с предишния президент на САЩ, Джо Байдън.

Прокурорите заявиха, че файловете са качвани и изтегляни чрез домашната Wi-Fi мрежа на Мей и неговия мобилен телефон. Някои от тях били скрити чрез използването на частна мрежа, но други били директно свързани с неговите интернет адреси.

По време на съдебното му изслушване адвокатът на Мей предположи, че някой може да е използвал паролата за Wi-Fi, която била показана на табло зад снимка, която съпругата на Мей може да е публикувала онлайн.

Мей е баща на две малки деца. 

Всяко от 10-те обвинения носи присъда от 5 до 20 години затвор при осъждане.

Призивите за оставката на Мей бяха почти единодушни в Камарата на представителите на Южна Каролина, включително от членове, които бяха най-близо до Мей, тъй като той помогна за основаването на Freedom Caucus, групата на най-консервативните членове на Камарата. Миналия месец Етичният комитет на Камарата започна разследване, което изглеждаше като първа стъпка към изгонването на Мей от Камарата.

Мей работеше като политически консултант. Той беше избран през 2020 г. и през петте си години в Камарата разстрои много от основните републиканци, тъй като продължи да управлява кампании за хора, които се опитваха да изместят действащи представители в първичните избори на Републиканската партия.

Времето на оставката на Мей би трябвало да позволи заместникът му да бъде избран на специални избори преди началото на сесията на Общото събрание през 2026 г. през януари.

Източник: PBS News    
Р Дж Мей III Детска порнография Политически скандал Оставка Южна Каролина Законодател Затвор Разпространение Съдебен процес Републиканска партия
Последвайте ни

По темата

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 8 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 5 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 5 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 36 минути

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 36 минути

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Свят Преди 45 минути

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Башар ал Асад с руския президент Владимир Путин

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Свят Преди 50 минути

Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирайки „частен източник”, заяви, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 56 минути

Движението се регулира на място от полиция

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Електрозахранването в АЕЦ "Чернобил" е възстановено

Свят Преди 58 минути

Според Киев удари с руски дронове са причинили прекъсването

.

Учени за първи път създадоха ембриони от ДНК на човешка кожа

Любопитно Преди 1 час

Техниката би могла да преодолее безплодието, дължащо се на старост или заболяване, като използва почти всяка клетка в тялото като отправна точка за живот

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Италианска полиция иззе 21 фалшиви творби на Салвадор Дали

Свят Преди 1 час

„Виждаме значително присъствие на фалшификати на пазара, особено в съвременното изкуство“

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници

България Преди 1 час

Премиерът акцентира специално върху усилията за противодействие на каналджиите

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Любопитно Преди 1 час

Лентата тръгва по кината в цяла България на 17 октомври

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

България Преди 1 час

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Ужасяващи разкрития: От затвора лидер на култ подтиквал стотици към смъртен ритуал

Свят Преди 1 час

През 2023 г. в гората Шакахола, Малинди, бяха открити над 450 гроба на членове на забранените „Good News International Ministries“ на Макензи

.

Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение

България Преди 1 час

Мариян е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Между ЕС и Русия - ключови избори в Чехия

Свят Преди 1 час

Социолозите прогнозират, че предстоящите парламентарните избори ще бъдат спечелени от партията на милиардера Андрей Бабиш

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

20 години по-късно: Преразглеждат смъртта на журналиста Хънтър Томпсън

Свят Преди 1 час

Томпсън почина на 67-годишна възраст в дома си в Уди Крийк, Колорадо – малко градче северно от Аспен, през февруари 2005 г.

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

Депутатите актуализираха бюджета заради водната криза в Плевен

България Преди 1 час

С измененията се променя списъкът на включените за община Плевен приоритетни проекти по Закона за държавния бюджет

Всичко от днес

От мрежата

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg

Можем ли да дадем човешки пробиотик на кучето си

dogsandcats.bg
1

Хванаха огромна есетра в Черно море, върнаха я

sinoptik.bg
1

Внимание! Зима в планината

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

БФС обяви програмата за мачовете с Испания и Турция

Gong.bg

Щутгарт отвърна саркастично на шеф на Байерн за трансфера на Волтемаде в Нюкасъл

Gong.bg

Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време

Nova.bg

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Nova.bg