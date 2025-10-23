Свят

Рекордно явление: Червени светкавици и Млечният озариха небето

"Не можехме да повярваме – имаше много викове, крясъци и всякакви емоции в тъмното“

23 октомври 2025, 06:42
Рекордно явление: Червени светкавици и Млечният озариха небето
Източник: iStock

Т рио фотографи от Нова Зеландия успяха да заснемат изображения на червени мълнии, едно от най-редките светлинни явления в света, при което в небето се появяват ярки пурпурни проблясъци, предаде The Guardian.

Новозеландският фотограф Том Рей и испанските фотографи Дан Зафра и Хосе Кантабрана се отправиха да снимат Млечния път над глинестите скали на Омарама на Южния остров на 11 октомври, когато случайно се натъкнаха на това изключително събитие.

Фотографите смятаха, че ще имат късмет, ако небето е ясно онази вечер, но нощта им се превърна в „незабравима“, сподели Рей.

Кантабрана предположил, че може да видят червени спрайтове (бел.ред. рядък вид светкавичен заряд, прилича на мълния, падаща надолу от облак), когато забелязал буря, която се оформяла на хоризонта, разказа Рей. „Той проверяваше файловете си за панорама на Млечния път и откри, че е уловил червени спрайтове“, каза Рей. „С Дан просто не можехме да повярваме – имаше много викове, крясъци и всякакви емоции в тъмното.“

Червените спрайтове са изблици на електрическа енергия в горните слоеве на атмосферата, генерирани от гръмотевични бури. За разлика от мълниите, които се насочват към земята, червените спрайтове се изстрелват нагоре към горната атмосфера, създавайки форми, наподобяващи колони, моркови или дори медузи. Първата снимка на червен спрайт е направена – случайно – през 1989 г. от екип на Университета в Минесота.

Те са толкова краткотрайни – продължават само една хилядна от секундата – че рядко са видими с невъоръжено око, но Рей имал късмет. „Случи се да гледам точно към един, когато се появи – просто перфектно съвпадение, гледах в правилната част от небето и видях кратък червен проблясък“, каза той.

Наблюдаването на това явление било сбъдната мечта за Рей, награждаван фотограф на нощни пейзажи. „Изглежда, сякаш виждаш нещо нереално, много ефирно… това е много наситен червен цвят, който се появява за части от секундата, така че е наистина интересно да го видиш.“

Заснемането на червен спрайт изисква майсторско владеене на техническата фотография, както и разбиране на науката и творчески усет, сподели Рей. „Това е много ангажиращ вид фотография, който е и много възнаграждаващ.“

Зафра определи това като една от „най-изключителните нощи“ в живота си. „Можех да видя Млечния път, сияещ над хоризонта, докато тези огромни червени нишки от светлина танцуваха над буря на стотици километри разстояние“, каза Зафра.

Според него няма други известни изображения, показващи червени спрайтове и Млечния път в южното полукълбо в един кадър.

„Беше един от онези моменти, когато знаеш, че ставаш свидетел на нещо, което вероятно никога повече няма да видиш.“

Източник: The Guardian    
червени спрайтове червени мълнии атмосферно явление астрофотография Нова Зеландия фотографи Млечен път гръмотевични бури рядко явление светлинни явления
