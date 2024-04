5,1 по Рихтер разлюля сградите в Тайпе

Н ов трус разлюля сградите в тайванската столица Тайпе днес, предаде Ройтерс.

Това става почти седмица, след като трус с магнитуд 7,2 в Източен Тайван отне живота на най-малко 13 души. Тогава това беше най-силното земетресение от 25 години насам на острова. Ранените в труса от 3 април са над 1100.

Island News Exclusive: Hilo teacher in Taipei talks earthquake | Local #WorldNews #Taiwan #Taiwanese #TaiwaneseNews [Video] Taiwan's most powerful earthquake in 25 years hit Hualien County on Wednesday. Island News spoke with Hilo native Jaclynn Joseph… https://t.co/jjWPd5HHtK