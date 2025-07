"Проклятието на Супермен": Ще избегне ли Дейвид Коренсует трагичната съдба на предшествениците си?

С транни смъртни случаи, мистериозни инциденти и тийнейджърски шок от смъркане на лепило... Дали новият Супермен Дейвид Коренсует ще успее да избегне скандалното проклятие, което сякаш тегне над актьорите в ролята?

Той е поредният холивудски красавец, облякъл емблематичния костюм и наметалото — и буквално помете Лоис Лейн от съзнанието.

След като заменя британската звезда Хенри Кавил, сравнително малко известният актьор Дейвид Коренсует поема ролята на Супермен в най-новия рестарт на „Човек от стомана“.

James Gunn was expecting to conduct a lengthy search for #Superman but landed on David Corenswet on Day 1.



Despite auditioning 400 others, he couldn’t shake Corenswet, whom he’d coincidentally just watched in Ti West’s Pearl.



“From the very beginning, he was the guy to beat…” pic.twitter.com/tdahx5u8Sj