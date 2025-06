"Безмилостен" президент: Туск претърпя тежко поражение след победата на Навроцки

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп си осигури нов силен съюзник в Европа след изборната победа на Навроцки, което е сериозен удар за полския премиер Доналд Туск. Плановете му за вътрешнополитически реформи са поставени под въпрос, след като либералният кмет на Варшава Рафал Тшасковски не успя да спечели държавния пост, губейки с резултат 50,89% срещу 49,11%, предаде Politico .

Избирането на Тшасковски за президент бе от ключово значение за надеждите на Туск да възстанови върховенството на закона и да прокара амбициозна вътрешна програма – от реформи в социалноосигурителната система до либерализиране на законите за абортите и легализиране на еднополовите партньорства.

Особено тревожно за правителството е, че победата на Тшасковски бе възприемана като гаранция за достъпа на Полша до милиарди евро европейско финансиране. Победата на Навроцки поставя това под съмнение, тъй като той вероятно ще блокира ключови съдебни реформи.

„Програмата за реформи на Туск, ако не е напълно мъртва, то поне умира бавно“, заяви Бен Стенли, доцент в Центъра за изследване на демокрацията към Университета SWPS във Варшава.

Poland’s Tusk gets Trumped. New President Karol Nawrocki will act to stymie PM Donald Tusk’s attempts at reform. https://t.co/ruRxbkm8BQ

Навроцки се присъединява към други популистки лидери в Централна Европа като унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия министър-председател Роберт Фицо – всички скептични към ЕС, привърженици на Доналд Тръмп и неговото разрушаване на традиционния елит, на „културните войни“, и с хладно отношение към Украйна и нейната борба за оцеляване срещу Русия.

„Победа на Тшасковски би означавала единен глас на Варшава в европейските и трансатлантически въпроси, но с Навроцки ще има силно разделение – особено в източната политика и отношенията със САЩ, които се различават от подхода на Туск“, каза Адам Трачик, изпълнителен директор на международния мозъчен тръст More In Common.

По време на кампанията Навроцки посети Тръмп в Овалния кабинет и получи безрезервна подкрепа от американския министър по вътрешната сигурност Кристи Ноем.

„Доналд Тръмп е силен лидер за нас, но вие имате възможност да изберете също толкова силен лидер в лицето на Карол, ако му поверите управлението на тази страна“, каза Ноем в Полша и определи Тшасковски като „социалист“ и „пълен провал като лидер“.

Навроцки, който застъпва традиционни ценности, се противопоставя на правата на LGBTQ+ общността, настоява за спиране на по-голямата част от имиграцията, гледа с подозрение на амбициозни проекти на ЕС и заяви, че ще блокира стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО.

За разлика от Орбан и Фицо, които реално управляват своите страни, Навроцки заема по-маргинална роля. Президентът на Полша има предимно церемониални функции, но може да налага вето на закони – сериозен проблем за Туск, чиято парламентарна коалиция няма нужното мнозинство за преодоляване на вето.

Това бе инструментът, използван от досегашния президент Анджей Дуда – подкрепян от националистическата партия „Право и справедливост“ (PiS), за да блокира законодателството на правителството на Туск, встъпило в длъжност през декември 2023 г. Навроцки ще продължи тази линия.

„Навроцки ще разглежда блокирането на всяка инициатива на Туск не само като начин да попречи на реформите за върховенство на закона, но и като средство да демонстрира неефективността на управляващата коалиция преди следващите парламентарни избори“, коментира Стенли.

Веднага след затварянето на избирателните секции в неделя вечер – при все още неясен изход от вота – Навроцки заяви, че победата му е необходима, за да попречи на Туск да установи пълен контрол.

Яцек Сасин, високопоставен член на PiS, заяви в понеделник, че Навроцки ще бъде „безмилостен“ президент.

„Карол Навроцки няма да отстъпи пред нищо, няма да прави компромиси. Той ще отстоява силно интересите на Полша и поляците“, каза той пред Радио ZET.

Победата на Навроцки вероятно няма да има значително отражение върху външната и европейската политика, където водеща роля има правителството. Това означава, че курсът на Туск за преодоляване на осемгодишната изолация, евроскептицизъм и антинемски настроения от периода на управлението на PiS няма да се промени.

Туск се стреми Полша да играе водеща роля в ЕС наред с Германия и Франция. До неделя той бе лидер на тази троица, докато френският президент Еманюел Макрон е отслабен политически, а германският канцлер Фридрих Мерц още укрепва позициите си. Сега Туск се присъединява към „ранените политически“.

Отслабен във вътрешен план, Туск едва ли ще остане водещата фигура на ЕС в отстояването на мейнстрийм политиката и противодействието на популизма, коментира политоложката от Варшавския университет Рената Миенковска-Норкиене, специалист по европейска интеграция.

„Туск пренебрегна вътрешната политика, като се съсредоточи върху международните въпроси. Сега ще плати цената за това“, каза тя.

⚡🇵🇱 Polish conservative walks across debate stage to his liberal opponent, places an LGBT flag on his podium and says “Here, here is your flag”



This great patriot is Karol Nawrocki, elected president of Poland. 🥳 pic.twitter.com/1XR8HCXIZm