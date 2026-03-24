Почина "риалити кралицата" Мел Шилинг

З вездата от риалити феномена „Женени от пръв поглед“ Мел Шилинг почина на 54-годишна възраст. Тъжната новина съобщи нейният съпруг в Instagram, само две седмици след като тя разкри, че ракът ѝ е разпространил метастази в мозъка, предава ВВС.

Шилинг, която бе ключова фигура в актьорския състав на предаването от 2016 г. насам, сподели публично диагнозата си – рак на дебелото черво – през декември 2023 г.

„Тя си отиде мирно днес, заобиколена от любов“, се казва в официалното изявление на съпруга ѝ Гарет.

„За повечето от вас тя беше Мел Шилинг – фундаментът на MAFS и кралицата на риалити телевизията. За Мади и мен тя беше нашата малка Мелси: невероятна майка, пример за подражание и сродна душа“, написа той.

Гарет разказа, че в последните си мигове тя е вложила „всичките си останали сили“, за да прошепне послание към него и дъщеря им Мади, „което ще ме крепи до края на живота ми“.

„Дори тогава единствената ѝ мисъл беше за Мади и мен“, споделя той. „Това е жена, която стана майка за първи път и телевизионна звезда на 42 години – и постигна успех и в двете роли.“

„Това е жена, която в продължение на две години химиотерапия, когато едва успяваше да повдигне глава от възглавницата, нито веднъж не се оплака. Тя не спря да проявява смелост, грация, състрадание и емпатия и не пропусна нито един снимачен ден.“

Той добави: „Животът може да бъде красив, но може да бъде и невероятно жесток. В крайна сметка той е мимолетен, крехък и утрешният ден не е обещан на никого. Ако искате да направите нещо, с което да почетете паметта на Мел, моля ви, живейте живота си пълноценно, обичайте близките си и се опитайте да не се тревожите за дреболии.“

„Имах 15 прекрасни години с моята сродна душа и за мен беше привилегия да бъда до нея. За това ще ѝ бъда вечно благодарен. Сбогом, любов моя. Единствена моя. Докато се срещнем отново.“

Шилинг първоначално се присъедини към експертите в Married At First Sight (MAFS) в родната си Австралия, а по-късно стана лице и на британската версия на шоуто, излъчвана по Channel 4 (E4).

В официално изявление от Channel 4 заявиха: „Всички ние сме изключително натъжени от новината за смъртта на Мел. Нашите мисли и съболезнования са преди всичко със семейството и близките ѝ.“

„За нас е привилегия да бъдем медията, приютила работата на Мел, която стоеше в основата на феноменалния успех на „Женени от пръв поглед“ както във Великобритания, така и в Австралия. Проектът отразяваше толкова много от нейния характер – пламенната ѝ защита на жените, страстта ѝ към здравословните връзки и мисията ѝ да събира хората в името на любовта.“

„Също толкова важно е да отдадем почит на Мел и като личност. За много от колегите си в Channel 4 тя не беше просто сътрудник, а приятелка – човек, който излъчваше радост, топлина и оптимизъм; която изпълваше всяка стая с хумор и позитивизъм.“

„Всеки, който я познаваше, ще усеща липсата на всички тези нейни качества. Споделяме скръбта, която сме сигурни, че много зрители изпитват в този момент заради тази ужасна загуба.“