Отиде си легенда на френското кино - Натали Бай

Ф ренската актриса Натали Бай, носителка на четири награди „Сезар“, почина на 77-годишна възраст в Париж, предаде АФП, като цитира нейни близки.

Elle n’avait pas besoin d’en faire trop. Elle était. Nathalie Baye, c’était la grâce dans la retenue, la force dans le silence. Le cinéma français perd l’une de ses plus belles vérités.#nathaliebaye #cinéma #cinémafrançais pic.twitter.com/iHbQbFeeT9 — Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) April 18, 2026

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято. Бай е играла в около сто филма. Сред режисьорите, с които е работила, са Франсоа Трюфо, Ксавие Долан, Бертран Блие, Клод Шаброл. Бай участва и в холивудски продукции, сред които „Хвани ме, ако можеш“ на Стивън Спилбърг, в който си партнира с Леонардо Ди Каприо. Френската актриса имаше роля и сериала „Имението Даунтаун", припомня АФП.

Натали Бай почина „в петък вечерта в дома си в Париж", се казва в изявлението на членовете на семейството, сред които е и дъщеря й Лора Смет. Тя е плод на връзката на актрисата с рокаджията Джони Холидей.