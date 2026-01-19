Почина един от режисьорите на „Цар Лъв“

Р оджър Алерс, режисьорът и аниматор, най-известен със сърежисирането на класиката на Дисни от 1994 г. „Цар Лъв“ и със сценария на наградената с награда „Тони“ адаптация на филма за Бродуей, почина, според говорител на Disney Animation чрез The Hollywood Reporter. Той беше на 76 години., съобщава Fox News.

Главният изпълнителен директор на Disney Боб Айгър отдаде почит на Алерс в публикация в Instagram, като написа в надписа: „Бях тъжен да науча за кончината на Роджър Алерс. Той беше сърежисьор на „Цар Лъв“ от 1994 г., сред много други важни приноси към Disney, които ще живеят за поколения напред.“

Айгър също сподели изявление, в което се казва: „Роджър Алерс беше креативен визионер, чийто многобройни приноси към Дисни ще живеят поколения наред. Той разбираше силата на страхотното разказване на истории – как незабравимите герои, емоциите и музиката могат да се съчетаят, за да създадат нещо вечно.“

„Неговата работа помогна да се определи ера на анимацията, която продължава да вдъхновява публиката по целия свят, и ние сме дълбоко благодарни за всичко, което той даде на Дисни“, добави Айгър. „Сърцата ни са със семейството, приятелите и сътрудниците му.“

Списание „Анимация“ също потвърди смъртта му чрез говорител на „Дисни“, позовавайки се на „кратко боледуване“ и отбелязвайки, че той е починал в дома си в Санта Моника.

Fox News Digital се свърза с Disney Animation и неговия юридически представител.

The Lion King director and Aladdin co-writer Roger Allers has sadly passed away at the age 76.



Allers was a key creative force during the Disney Animation revival, working on The Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, and The Emperor's New Groove. pic.twitter.com/aVmjmI746l — old toons (@oldtoons_) January 19, 2026

Филмовият продуцент и аниматор Дейвид Босерт, който често си сътрудничи с Алерс, обяви смъртта му в публикация във Facebook в събота.

„Дълбоко съм натъжен от новината, че нашият приятел Роджър Алерс почина, за да се отправи на следващото си пътешествие“, написа Босерт. „Разменяхме си имейли миналата седмица, докато той пътуваше в Египет, което прави тази загуба още по-нереална. Роджър беше изключително надарен художник и режисьор, истински стълб на ренесанса на анимацията на Дисни .“

Босерт припомни, че Алерс е започнал в Дисни, разработвайки концепции за предпродукция на научнофантастичния екшън-приключенски филм от 1982 г. „Трон“ и е работил като художник на сценария за анимационните филми „Оливър и компания“ от 1988 г. и „Малката русалка“ от 1989 г., преди да стане ръководител на сюжета на „Красавицата и Звярът“ от 1991 г.

„Имах привилегията да бъда част от екипа с Роджър по много филми в края на 80-те и през 90-те години и той без съмнение беше един от най-милите хора, които бихте могли да се надявате да познавате и с които да работите заедно“, пише Босерт.

„Той продължи да режисира „Цар Лъв“, феноменален успех, но това никога не му удари главата“, продължи той. „Роджър се отнасяше към всички с искрена доброта и уважение, независимо от титлата или позицията. Работих в тясно сътрудничество с него по „Малката кибритена кибритеница“ и това беше истинска радост – той носеше чувство за удивление, щедрост и ентусиазъм, което вдъхновяваше всички около него.“

Roger Allers, co-director of "The Lion King," has died at age 76. Beyond 1994's "The Lion King," Allers worked on several Disney classics, "Tron," "The Little Mermaid," "Beauty and the Beast," "Aladdin" and more.https://t.co/twsVZ1sU41 pic.twitter.com/FJB0MB82Ol — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 18, 2026

„Роджър имаше радостен, сияен дух и светът е по-мрачен без него“, добави Босерт. „Почивай в мир, приятелю. Докато се срещнем отново от другата страна.“

Роден на 29 юни 1949 г. в Рай, Ню Йорк и израснал в Скотсдейл, Аризона, Алърс завършва специалност „Изобразително изкуство“ в Държавния университет на Аризона. През 1978 г. Алърс се премества в Лос Анджелис, където работи по анимационния телевизионен филм от 1980 г. „Animalympics“ заедно със Стивън Лисбергер, който по-късно режисира „Трон“.

След като работи по анимационни проекти в Торонто, Канада и Токио, Япония, Алерс се завръща в Лос Анджелис през 1985 г. и стартира кариерата си в Walt Disney Animation Studios. В допълнение към работата си по „Оливър и компания“, „Малката русалка“ и „Красавицата и звярът“, Алерс е част от екипите по разработването на сценариите за филмите на Дисни от 1990 г. „Спасителите на юг“ и „Принцът и просякът“.

Той продължава да режисира заедно с Роб Минкоф „Цар Лъв“, който излиза през юни 1994 г. и се превръща в огромен критически и търговски успех. „Цар Лъв“, който остава най-касовият традиционно анимационен филм на всички времена, носи на Алърс и Минкоф наградата „Златен глобус“ за най-добър филм – мюзикъл или комедия през 1996 г.

Филмът получи и две награди „Оскар“ за най-добра оригинална музика и най-добра оригинална песен. След това Алърс си сътрудничи със съсценариста на „Цар Лъв“ Ирен Меки по книгата за бродуейския мюзикъл „Цар Лъв“.

Алерс и Меки получиха номинация за наградата „Тони“ за най-добър мюзикъл, като продукцията получи още 10 номинации за награда „Тони“, като спечели шест, включително за най-добър мюзикъл.

Той продължи кариерата си в Дисни, работейки по анимационните филми „Новият ритъм на императора“ (2000) и „Лило и Стич“ (2002), и режисира късометражния анимационен филм „Малката кибритена ...

Алерс също така написа и режисира анимационния филм от 2014 г. „Пророкът“, базиран на едноименната книга на Халил Джубран от 1923 г.