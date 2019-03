Б ританският министър на вътрешните работи Саджит Джавид се изправи пред остри критики, след като стана ясно, че бебето на лишената от британско гражданство джихадистка Шамима Бегум, е починало в сирийски бежански лагер, съобщава Би Би Си (BBC).

Момичето напуска дома си в Лондон на 15-годишна възраст, за да стане булка на боец от терористичната групировка „Ислямска държава“.

Министър Джавид отне британското гражданство на бременната тийнейджърка, когато тя поиска да се завърне в родината си, за да роди.

Бегум е омъжена за холандец, биещ се в редиците на терористичната организация, от когото имала две деца, които починали заради лошите условия в Сирия.

Момичето наскоро роди момченце в бежанския лагер, където се намира. Кръсти го Джара. Според медицински източници 3-седмичното бебе е починало от напълно лечима пневмония заради липсата на достъп до качествена здравна помощ.

